吳業坤順德開騷搵戴祖儀助陣 互窒互踩笑爆全場

坤哥今次在順德舉行《Landing巡迴音樂會》，唔少得唱出他的經典歌，他更用心以一連串廣東歌，由連詩雅的《到此墜落》，緊接著Dear Jane的《到底發生過什麼事》、JW的《矛盾一生》、MC張天賦的《記憶棉》、陳柏宇的《別來無恙》 、林奕匡的《高山低谷》、鄭欣宜的《女神》、林家謙的《一人之境》和Supper Moment的《幸福之歌》，最後歌曲則來自許廷鏗的《青春頌》，務求以音樂化成種子，用坤哥「精選歌」陪伴大家度過低谷，更想令內地樂迷知道，香港樂壇還是有好多好歌和實力歌手。



這次坤哥音樂會是全新的主題「Landing 」，意思是坤哥在2022年後重新出發，簽了新的經理人公司邵氏兄弟，新的唱片公司TVB Music，以及完成了他的人生大事，成家立室了，整個人生及事業也腳踏實地的「著陸」了一樣，因此萌發了這個音樂會的主題，藉著這個主題也分享給歌迷他人生中正在經歷的感想。