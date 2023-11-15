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娛樂
2023-11-15 22:41:15

吳業坤順德開騷搵戴祖儀助陣 互窒互踩笑爆全場

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吳業坤邀請戴祖兒任順德個唱嘉賓。

吳業坤在早前播放的電視劇《香港人在北京》與戴祖儀的CP組合亦大獲好評，坤哥乘勢邀請對方出席內地音樂會，二人台上互笑互窒，默契十足。坤哥先以「大力祖儀」介紹對方出場，當戴祖儀分享覺得自己最近有瘦時，坤哥更加懶回覆，直接話：「唉！我聾咗，交合台俾你，我走喇！」，後來談到劇集角色受歡迎，坤哥認為可拿「最佳男主角」時，戴祖儀不客氣回覆：「咩你係男主角？」笑爆全場！

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坤哥與戴祖儀因拍劇而成為好友。

坤哥今次在順德舉行《Landing巡迴音樂會》，唔少得唱出他的經典歌，他更用心以一連串廣東歌，由連詩雅的《到此墜落》，緊接著Dear Jane的《到底發生過什麼事》、JW的《矛盾一生》、MC張天賦的《記憶棉》、陳柏宇的《別來無恙》 、林奕匡的《高山低谷》、鄭欣宜的《女神》、林家謙的《一人之境》和Supper Moment的《幸福之歌》，最後歌曲則來自許廷鏗的《青春頌》，務求以音樂化成種子，用坤哥「精選歌」陪伴大家度過低谷，更想令內地樂迷知道，香港樂壇還是有好多好歌和實力歌手。

這次坤哥音樂會是全新的主題「Landing 」，意思是坤哥在2022年後重新出發，簽了新的經理人公司邵氏兄弟，新的唱片公司TVB Music，以及完成了他的人生大事，成家立室了，整個人生及事業也腳踏實地的「著陸」了一樣，因此萌發了這個音樂會的主題，藉著這個主題也分享給歌迷他人生中正在經歷的感想。

 

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