吳業坤首代表港隊參加空手道亞錦賽：我係香港運動員

現年35歲吳業坤(坤哥)，入行至今已經有15年，2020年他開始學空手道，卻闖出另一片天。坤哥最近成為香港代表隊空手道運動員，並首度代表港隊出戰於烏茲別克舉行的亞洲空手道聯盟（AKF）選拔賽。

首代表港隊參加空手道亞錦賽 坤哥在社交網分享了多張出賽的照片，並寫上：「有一日問師傅你估我三字頭仲有冇機會可以入到港隊呢？除了考黑帶我哋亦都向着呢個目標進發，上年年尾第一次打公開賽攞到成績，終於可以入到香港空手道初級代表隊到今次烏茲別克舉辦嘅AKF有選拔賽，師傅叫我去打多啲本地比賽攞多啲經驗，就膽粗粗去參加+84個人男子組手選拔賽。而好彩地比我合乎咗資格，雖然明知自己嘅水平未夠而大家都話呢個級別好有可能會受傷，但如果唔去唔知仲有冇機會可以代表香港出賽所以決定再任性一次。」

與越南選手LE MINH THUAN交手 坤哥首圈與越南選手LE MINH THUAN交手，惜以0：8落敗，無緣晉級。他感性表示無悔出賽：「感謝各位大老比我唔錄歌住拍劇請假去左9日，亦都多謝隨團教練同隊友嘅接納，今次去到見識到世界級嘅選手知道自己有幾渺小，雖然輸了但果種痛快是無可取代的，一日仲郁得我都會練得再好啲下次再打得好啲。估唔到我都可以講一聲我係香港運動員。（兼職）」