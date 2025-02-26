吳泳嗒人夫｜健身教練William被指早有前科 網民爆十幾年前已周圍撩女上床

小薯茄吳冰（阿冰）胞妹吳泳搭上已婚健身教練William，男方妻子FaFa Tse在社交網公開內情，近日即成網上熱話，FaFa昨晚貼出吳泳向她傳來的道歉短訊，寫上：「對不起，這件事我真的做錯了。我非常後悔，對你所造成的傷害，我做甚麼也無法彌補。但是我很想誠懇地向你道歉，真的很對不起。」FaFa指偷食事件在40小時後終於結束，已接受吳泳和William的道歉，自言上了一堂，並大開眼界。

慘被嘲細兜

William向FaFa道歉似乎望挽回夫妻關係，但太太表示心碎到一地都係，更謂「一個家就咁就散」！身為人夫的William僅新婚三個月已被揭不忠，承認與吳泳上床三次，有女性網民在Threads發文爆料：「其實佢條仔十幾年前已經係咁，喺健身室周圍撩女仔上床，唔好問我點知，我仲有佢 send俾我啲相」同時更分享了兩張半裸男僅穿泳褲的自拍照，分別是對鏡自拍，另一張則在泳池特寫下半身，有人問：「師姐咁我可唔可以問，點解你仲keep到？」發文者即覆：「Thx dropbox 停用咁多年，黑歷史所有相仲喺度。」相中男慘被網民嘲「好似好細兜咁」，亦有網民對比William近年僅穿三角褲的健身照，並指：「擺明墊咗嘢入去，以前咁細」，懷疑有人裝假狗凸顯雄風。