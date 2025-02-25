吳泳嗒人夫｜正印預告「仲有勁爆嘅事」 網民分析timeline指：大婆都係食回力鏢

小薯茄吳冰（阿冰）胞妹吳泳被指搭上已婚的健身界網紅William，近日William妻子FaFa Tse在IG連環出story，指結婚約3個月的丈夫偷食吳泳，既公開丈夫與吳泳的色慾短訊，還上載夜闖辦公室的「捉姦」影片，並標籤其吳泳胞姐阿冰。大婆FaFa Tse下午仍繼續發功，不僅透露：「收到好多證據，我望清楚呢個人！繼續俾我認清真相，唔好再留戀。」她更揚言：「仲有勁爆嘅事，我講咗就代表所有事完結無彎轉！」FaFa又斥吳泳自稱「小薯茄泳泳」害人不淺，批評：「既然唔係就唔好扮係」，並指吳泳把小薯茄辛苦建立的健康形象。之後，FaFa上載自己跟老公的錄音對話，公開男方的語音認罪證據。

兩個月PT 變男友 FaFa與William是在去年11月結婚，男方原本以健身教練身份贊助小薯茄成員，如今醜聞曝光後，小薯茄發聲明回應事件指：「立即與該健身教練終止個別成員的贊助合作」，並強調「事件不牽涉本公司成員」，程仁富亦已把自己跟William的合照在社交網上隱藏。事件今日獲本地網民熱烈關注，有網民卻指FaFa亦有向前男友派帽之嫌，指大婆都係食回力鏢。網民發現2018年9月，FaFa在IG分享跟當時男友上去William的健身中心做gym，同年10月底，女方上了第7堂training，當時FaFa又跟William一行人趁Halloween出去狂歡，同年11月，FaFa已經公開William由PT變成男朋友。大婆FaFa換畫之快惹來熱議，網民更指William食女學生早有前科。