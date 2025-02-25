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娛樂
2025-02-25 15:54:29

吳泳嗒人夫｜正印預告「仲有勁爆嘅事」 網民分析timeline指：大婆都係食回力鏢

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小薯茄阿冰胞妹吳泳，被指搭上已婚的健身教練William。

小薯茄阿冰胞妹吳泳，被指搭上已婚的健身教練William。

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小薯茄吳冰（阿冰）胞妹吳泳被指搭上已婚的健身界網紅William，近日William妻子FaFa TseIG連環出story，指結婚約3個月的丈夫偷食吳泳，既公開丈夫與吳泳的色慾短訊，還上載夜闖辦公室的「捉姦」影並標籤其吳泳胞姐阿冰。大婆FaFa Tse下午仍繼續發功，不僅透露：「收到好多證據，我望清楚呢個人！繼續俾我認清真相，唔好再留戀。」她更揚言：「仲有勁爆嘅事，我講咗就代表所有事完結無彎轉！」FaFa又斥吳泳自稱「小薯茄泳泳」害人不淺，批評：「既然唔係就唔好扮係」，並指吳泳把小薯茄辛苦建立的健康形象。之後，FaFa上載自己跟老公的錄音對話，公開男方的語音認罪證據。

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大婆FaFa繼續發功，透露「仲有勁爆嘅事，我講咗就代表所有事完結無彎轉」！ FaFa斥吳泳自稱「小薯茄泳泳」害人不淺。 William妻子FaFa今日下午在IG出story繼續爆料。

兩個月PT變男友

FaFaWilliam是在去年11月結婚，男方原本以健身教練身份贊助小薯茄成員，如今醜聞曝光後，小薯茄發聲明回應事件指：「立即與該健身教練終止個別成員的贊助合作」，並強調「事件不牽涉本公司成員」，程仁富亦已把自己跟William的合照在社交網上隱藏。事件今日獲本地網民熱烈關注，有網民卻指FaFa亦有向前男友派帽之嫌，指大婆都係食回力鏢。網民發現20189月，FaFaIG分享跟當時男友上去William的健身中心gym，同年10月底，女方上了第7training，當時FaFa又跟William一行人Halloween出去狂歡，同年11月，FaFa已經公開WilliamPT變成男朋友。大婆FaFa換畫之快惹來熱議，網民更指William食女學生早有前科。

William妻子FaFa指結婚約3個月，揭發老公偷食吳泳。 William妻子FaFa公開丈夫與吳泳的色慾短訊。 2018年9月，FaFa在IG分享跟當時男友上去William的健身中心做gym。 2018年10月，FaFa跟William趁Halloween狂歡，翌月已開始拍拖。 大隻健身教練William被老婆踢爆偷食吳泳。

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