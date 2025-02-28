吳泳嗒人夫｜肥蚊被誣衊吸毒 小薯茄重申：成員沒有參加違法行為

小薯茄吳冰（阿冰）的胞妹吳泳近日成為話題人物，爆出她搭上已婚健身教練William，並由男方妻子FaFa在社文網公開事件，圖文並茂上載丈夫偷食罪證，並貼出吳泳被捉姦在床的截圖。事件曝光後，小薯茄急發聲明表示：「立即與該健身教練終止個別成員的贊助合作」更強調「事件不牽涉本公司成員」，其後吳泳和William亦先後道歉。

程仁富被屈在場

不過，在William出軌當日，曾一度誣衊小薯茄成員程仁富（程人富）及姚澤汶（肥蚊）在場，並指肥蚊與冰妹在閣樓吸毒，意圖耍走FaFa，搞到小薯茄成員亦無辜受到牽連；及後William在道歉帖文中亦表示：「在此，我希望澄清，人富及肥蚊從未涉及任何違法行為，之前的相關言論純屬我一時情急下的說辭。」 而小薯茄昨日（27日）再於社交網發文，稱小薯茄公司成員「對事件並不知情亦不認同」，並寫道：「鑒於網上出現有關本公司及旗下藝人的不實消息，本公司認為有澄清之必要。本公司及成員對事件並不知情亦不認同，在此嚴正聲明，對於坊間誣蔑參與或涉及任何違法行為更屬無稽，本公司將保留一切法律追究權利。」小薯茄更強調：「重申一次，本公司所有成員並沒有參與或涉及任何違法行為，而且在事件當日並不在場。」