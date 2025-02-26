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娛樂
2025-02-26 19:40:53

吳泳嗒人夫｜FaFa爆老公出軌後狂吸followers 被翻舊帳IG改為非公開

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FaFa結婚三個月後驚揭老公William偷食吳泳。

FaFa結婚三個月後驚揭老公William偷食吳泳。

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小薯茄吳冰（阿冰）的胞妹吳泳近日成為話題人物，爆出她搭上已婚健身教練William，並由男方妻子FaFa社文網公開事件，圖文並茂上載新婚3個月丈夫偷食罪證，並貼出吳泳被捉姦在床的截圖，連阿冰及有兒童台之稱的小薯茄亦慘被拖落水。

FaFa過去兩天狂吸followers，今日已把IG帳戶改為非公開。

FaFa過去兩天狂吸followers，今日已把IG帳戶改為非公開。

多謝朋友幫口鬧賤男、小三

FaFa密集式公開老公與吳泳姦情，令她意外狂吸followers，其IG粉絲已升至4.1萬，昨晚她表示老公的偷食風波在40小時後終於結束，並稱已接受吳泳和William的道，之後已把帳戶改為非公開，還在今日出po：「再也不見。 多謝鼓勵我嘅朋友，幫我去鬧賤男同小三嘅朋友，多謝陪我48個鐘不眠不休嘅朋友，多謝知道更多內情嘅時候更加為我心噏而心痛你嘅人。如果唔係你哋，我真係會委屈死。心理同生理都支持唔住，我唔想打搞到你哋，但你哋誓願陪實我，我真係好感動。希望可以企翻身，美好人間再走一回。網上嘅嘢過眼雲煙，加加減減，真真假假，多不勝數。大家都有自己嘅事要handle，我哋小市民嘅事不足為奇，但好多謝同感動陌生人嘅善意，善良同擔當，買少見少，係一份愛同鼓勵。」FaFa文末亦有提起William寫道：「你係我親手揀，無血緣關係嘅親人，我公開陪你由因到果，我就知呢件事係我承擔緊，你最緊要好男人/自律嘅形象，玩咗咁耐，後果要承擔，好好做個人，做有擔當、責任心嘅人。Bye bye！」留言一出，有網民解讀FaFa所指的「由因到果」、「我承擔緊」似意有所指，事關網民翻出她跟前度的舊帳，而其IGpo，亦發現她於2018年疑似向當時男友派帽並撻着William，更有人認為FaFa不會跟William斬纜，兩夫妻的去向教人拭目以待。

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FaFa今日出po抒發心情。 有網民睇死FaFa不會跟William斬纜，夫妻關係教人拭目以待。 吳泳搭上已婚健身教練William。 吳泳醜聞連累家姐阿冰。 FaFa昨日密集式公開老公與吳泳姦情。

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