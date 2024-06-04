吳浩康做地盤幕前機會大增 自爆每月支出 打風亦堅持開工：好鍾意返工

吳浩康（Deep）去年底與英皇娛樂結束20年賓主關係，為養家不惜轉行做地盤工人，擔任搭鐵架工作。吳浩康又曾於社交平台分享上班過程實錄，包括早上6時出門口乘港鐵再轉小巴到淺水灣地盤開工、地盤飯，以及收工後坐巴士累到入睡嘅短片。 吳浩康被網民大讚係真男人 公開擔任地盤工人後，吳浩康被網民大讚係真男人：「佢係我個盤做過野，真人都幾好傾，無乜架子」、「起碼真係靠自己雙手賺辛苦錢」、「光明正大用對手搵翻黎既錢有咩好可以羞恥」等等。

吳浩康形象變得更正面，亦為佢帶來更多幕前工作機會，包括為連鎖快餐店拍廣告兼唱主題曲、舉行演唱會等等，被質疑做地盤工人係咪一場形象宣傳策略，吳浩康就曾表示自己並唔係完全轉行，只係想打多份工賺奶粉錢，地盤工人、幕前工作，以及教唱歌都唔會停。日前於天文台發出三號強風信號期間，吳浩康亦堅持返地盤開工，為中環S2O潑水音樂節搭架。

吳浩康於IG限時動態分享開工短片，片中嘅佢戴上安全帽，與地盤工友自製避雨空間，更hashtag自嘲「好鍾意返工」。事件惹起媒體報導，吳浩康就轉發報導帖文，更用hashtag表達其心聲：「其實都唔想做㗎無錢咋」、「每個月支出最少5萬」、「唔好話要返地盤」、「就嚟要賣」、「最衰我虧」。