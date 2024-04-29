吳浩康出道逾20年首拍電視廣告 想補擺喜酒：天造地設的機會(有片)

「職安真漢子」吳浩康(Deep)暫時放下地盤工作，重拾歌手身份，密密出席各大小音樂會。出道逾廿年的Deep，早前更首次接拍電視廣告，除了在「一粥麵」的廣告中首次反串扮女人，更親自創作貼地廣告歌《聞雞起筷》，並延伸舉辧兩場限定音樂會，今日於美孚先舉行第一場，有過百觀眾坐滿食店，太太郭思琳帶同1歲半的兒子、外父外母總動員捧場，Deep興奮表示要在食店巡迴補擺喜酒。
首次扮女人感滿意
吳浩康以《孩子王》打頭陣，為了讓旁邊及後排的觀眾見到他，他一度站在凳上演唱，炒熱氣氛。除了首度現場演唱廣告歌《聞雞起筷》，Deep亦唱了《較早前錄影》、《洗剪吹》等首本名曲，並在徇眾要求加唱《棋王》，在1小時的音樂會中，共唱了8首歌曲。他在音樂會中又分享首次扮女人的體驗，笑言跟家姐撞樣，「最初怕效果不好會令大家不開胃連累品牌，幸好大家睇到好開心，太太、爸爸看完都開心笑。」
Deep表演完畢後受訪，他笑言未夠喉，看到全店坐滿觀眾，反應熱烈，深感每一個支持都不是理所當然，問到是否要請假出席活動時，Deep就回應指幾個領域的工作都會繼續，所以要預早安排時間。首次拍電視廣告並舉行聯乘音樂會，太太和外父外母都親臨捧場，Deep透露，「外父向來好支持我，他又會做些很窩心的事，例如我參加單車比賽，他會預早去整定一個牌去舉，又會特意抽時間去睇，外母屬後援型長老，要大event才會拋頭露面。」
感激太太陪伴創作歌曲
Deep又感激太太陪伴創作廣告歌，「每次成功放到個keyword入歌詞或melody入面，都會好開心同佢分享，好似打機過關，我常常在屋企唱，佢沿路不停聽，多謝佢包容以及每一個誠實回應。」問到兒子的反應，他笑言，「佢有少少太過專心玩同睇電視，對老竇唱歌有少少免疫，從小就習慣我這把聲。」他表示暫時未知兒子的音樂天份如何，但希望能培養他對音樂的興趣。
期望優化家中地位
Deep與太太於婚後首次二人世界外遊，剛從布吉島回來，期間將兒子交給外母照顧，兩夫妻在外地難免心掛掛。問到他可會是嚴父？他笑言自己在家沒太多發言權，管教也不容他話事，至於享受做暖男丈夫或是提升地位？他巧妙回答，「講大話就是心甘命抵，但問心嗰句就是可否優化，我們呢個年紀是這樣相處，但可唔可以進化下，起碼俾我話少少事，俾我揀雪糕食甚麼口味。」他笑言一直想話事，但暫時能力有限。