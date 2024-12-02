吳浩康化身護心真漢子 拍短片宣揚心臟健康

吳浩康(Deep)曾經透露，受疫情影響令工作收入跌至20年新低點，為了養家，他毅然轉行做「職安真漢子」，獲得廣大觀眾的支持，大讚他有承擔係「真漢子」。Deep早前獲《香港心臟專科學院》邀請拍攝一連5集的《護心真漢子》短片，與醫生一起宣揚心臟健康資訊。

轉行後的Deep，除了繼續忙碌工作外，亦令他比以前更注重健康，尤其是早前他的爸爸也出現心臟問題，讓他意識到心臟健康的重要。Deep稱其實不時聽到工友提到心口有「翳翳痛」，或感到心口被壓著的情況，「一般市民對胸口痛的認識不多，自己亦未必能為對方提供太多建議，所以都好希望透過短片幫工友了解一下心臟病的相關知識。」