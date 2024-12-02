熱門搜尋:
破地獄 天氣 大熊貓 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-12-02 16:03:24

吳浩康化身護心真漢子 拍短片宣揚心臟健康

分享：
Deep希望透過他人生中多重角色，接受不同心臟科專科醫生的挑戰。

Deep希望透過他人生中多重角色，接受不同心臟科專科醫生的挑戰。

adblk5

吳浩康(Deep)曾經透露，受疫情影響令工作收入跌至20年新低點，為了養家，他毅然轉行做「職安真漢子」，獲得廣大觀眾的支持，大讚他有承擔係「真漢子」。Deep早前獲《香港心臟專科學院》邀請拍攝一連5集的《護心真漢子》短片，與醫生一起宣揚心臟健康資訊。

 

轉行後的Deep，除了繼續忙碌工作外，亦令他比以前更注重健康，尤其是早前他的爸爸也出現心臟問題，讓他意識到心臟健康的重要。Deep稱其實不時聽到工友提到心口有「翳翳痛」，或感到心口被壓著的情況，「一般市民對胸口痛的認識不多，自己亦未必能為對方提供太多建議，所以都好希望透過短片幫工友了解一下心臟病的相關知識。」

adblk6

 

為了妻兒，Deep愈來愈注重心藏健康。 Deep指，在工地經常聽到工友心口有「翳翳痛」情況出現。 Deep指，一般市民對胸口痛認識不多，他希望透過短片幫工友了解一下心臟病相關知識。 Deep轉行做職安真漢子，獲廣大觀眾的支持，大讚他有承擔。

Deep指成為父親後，阿自覺會多了很多動力及歡樂時光，更加明白照顧家人的重要性，尤其透過與兒子的相處中，回想起很多與爸爸相處的回憶，更重要的是，早前Deep的爸爸也出現心臟問題，「爸爸現在還在服用預防復發嘅藥物 ，希望能多陪伴他，讓他開心些，心情更好。」故此希望透過這次拍攝，能鼓勵更多人關注自己和家人的心臟健康。

《護心真漢子》一連5集的短片，將於《香港心臟專科學院》Facebook專頁播出，第一集的首播日期為今晚7時，稍後亦會於其他媒體平台播放。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 
吳浩康化身護心真漢子 接受挑戰 宣揚心臟健康
dadblk7 madblk7