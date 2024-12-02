吳浩康化身護心真漢子 拍短片宣揚心臟健康

吳浩康(Deep)曾經透露，受疫情影響令工作收入跌至20年新低點，為了養家，他毅然轉行做「職安真漢子」，獲得廣大觀眾的支持，大讚他有承擔係「真漢子」。Deep早前獲《香港心臟專科學院》邀請拍攝一連5集的《護心真漢子》短片，與醫生一起宣揚心臟健康資訊。
轉行後的Deep，除了繼續忙碌工作外，亦令他比以前更注重健康，尤其是早前他的爸爸也出現心臟問題，讓他意識到心臟健康的重要。Deep稱其實不時聽到工友提到心口有「翳翳痛」，或感到心口被壓著的情況，「一般市民對胸口痛的認識不多，自己亦未必能為對方提供太多建議，所以都好希望透過短片幫工友了解一下心臟病的相關知識。」
Deep指成為父親後，阿自覺會多了很多動力及歡樂時光，更加明白照顧家人的重要性，尤其透過與兒子的相處中，回想起很多與爸爸相處的回憶，更重要的是，早前Deep的爸爸也出現心臟問題，「爸爸現在還在服用預防復發嘅藥物 ，希望能多陪伴他，讓他開心些，心情更好。」故此希望透過這次拍攝，能鼓勵更多人關注自己和家人的心臟健康。
《護心真漢子》一連5集的短片，將於《香港心臟專科學院》Facebook專頁播出，第一集的首播日期為今晚7時，稍後亦會於其他媒體平台播放。