吳浩康囝囝出生開心到彈起 郭思琳痛17小時成功誕下8磅11大B

吳浩康與郭思琳今年3月奉子成婚，今日他們宣布囝囝已於本月14日出世，重8磅11，名字仍與家中長輩商議中，暫以「撐撐」作為乳名。吳浩康多謝大家的祝福，他稱太太原本打算順產，就係經過催生17小時之後，終於出世，更開心可以剪臍帶。

姑娘指郭思琳好忍得

他指太太抵達醫院時，因為子宮頸未開，醫生建議落催生藥。他說︰「落咗催生藥後會不時有陣痛，仲要係幾犀利嘅陣痛，太太一路承受住痛楚，醫生同護士亦都同佢講子宮頸唔係好ready，人哋有1至10度，我太太係1度都冇。太太內心失望之餘亦都好擔心，當然佢亦都好期待囝囝嘅出現，但始終冇呢方面嘅經驗，所以就會再擔心啲。足足經歷咗17個鐘頭嘅呢個狀况。」他稱自己去到醫院嘅時候，姑娘第一句便跟他說：「其實你太太真係好忍得痛，佢可以咁樣頂，仲頂咗咁多個鐘。」

郭思琳︰ 大件到出唔到嚟 ……

吳浩康非常好佩服太太，認為她絕不簡單，很感謝她並承諾會好她配合她的生活。至於首當人母的郭思琳，今在社交平台分享生產過程，表示一整個過程痛不欲生，一直知道囝囝屬大碼BB，但沒想到是重達8磅11，她直言「原來係大件到出唔到嚟……」她又形容老公當時聽到BB喊聲的情況︰「佢開心到好似中獎咁成個彈起！」