吳浩康宣布與英皇結束廿年賓主關係 轉行搞生意兼教唱歌

吳浩康於1999年與胡定欣參加新秀，並於總選獲季軍，03年加入英皇成為旗下藝人。轉眼20年，今日他在社交平台宣布與英皇賓主關係結束，他留言說︰「轉眼間要離開這個渡過了二十個年頭出生地，感恩公司二十年來的栽培，在這裏所學識的一切、渡過的時光都不會忘記。多謝老闆楊受成博士、多謝Shirley、多謝Mani、多謝Carol。希望公司在未來的日子繼續大展鴻圖、事事順利。」

吳浩康入行以來，其負面新聞比他的歌唱事業更備受注目，04年曾被警方搜到身上藏有毒品，被法庭裁定他藏有危險藥物罪名成立，判罰款5,000港元。他的形象及事業全面受挫，但當時的女友胡定欣對他仍不離不棄，但到06年因搭上莊思敏，令二人戀情告終。他與莊思敏的戀情僅維持了5年，事後有傳吳浩康問莊思敏借錢而導致分手。