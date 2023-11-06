吳浩康宣布與英皇結束廿年賓主關係 轉行搞生意兼教唱歌

吳浩康於1999年與胡定欣參加新秀，並於總選獲季軍，03年加入英皇成為旗下藝人。轉眼20年，今日他在社交平台宣布與英皇賓主關係結束，他留言說︰「轉眼間要離開這個渡過了二十個年頭出生地，感恩公司二十年來的栽培，在這裏所學識的一切、渡過的時光都不會忘記。多謝老闆楊受成博士、多謝Shirley、多謝Mani、多謝Carol。希望公司在未來的日子繼續大展鴻圖、事事順利。」
吳浩康入行以來，其負面新聞比他的歌唱事業更備受注目，04年曾被警方搜到身上藏有毒品，被法庭裁定他藏有危險藥物罪名成立，判罰款5,000港元。他的形象及事業全面受挫，但當時的女友胡定欣對他仍不離不棄，但到06年因搭上莊思敏，令二人戀情告終。他與莊思敏的戀情僅維持了5年，事後有傳吳浩康問莊思敏借錢而導致分手。
吳浩康其後與鍾舒漫拍拖，而且這段感情更走到談婚論嫁的階段，但當大家以為二人會結婚之際，男方卻被人拍到1個內跟不同女仔約會，最後吳浩康被冠上「賤男」之名。其後他先後與ViuTV藝人兼美國全美華埠小姐第二公主李昭南、崔碧珈拍拖，但戀情均維持不夠2年便分手。最後，吳浩康情定郭思琳，更因為她及小朋友發奮工作，不但教唱歌，又搞飲食及工程生意，忙到分身不暇，坦言每天都早出晚歸，為免打擾到老婆及小朋友，寧願分開睡。