吳浩康建築公司成立一周年 被網民質疑唔識搭棚架高EQ回應

吳浩康(Deep)早年受疫情影響令工作收入跌至20年新低點，為了養家，他毅然轉行做「職安真漢子」，獲得廣大觀眾大讚他為「真漢子」，去年他更開設建築公司榮升做「老闆」，Deep好男人人設其後獲不少演出登台及廣告的機會。踏入2026年，昨日(1月1日）元旦日Deep 在社交網分享近況。
做老闆壓力大
Deep在社交網分享短片，片中見他戴上建築安全帽，穿上工服現身地盤準備開工，他表示最近有不少人問他還有沒有做地盤？ Deep透露：「其實又點會唔使做，我都仲有做搭架嘅工作，分別係以前打人工嘅時候就要落手落腳去做，而家就唔需要，不過就負責睇位、報價、安排人手，最重要當然係頂數啦，而家嘅壓力大過以前好多。」
被網民質疑
隨着2025過去，Deep的公司亦已成立一周年，他表示：「呢一年入邊真係好多學習同挑戰，講真我喺呢個行頭時間唔長，好多嘢都係邊學邊做，但真係好多謝一路上支持我嘅朋友同客戶，令到我可以成功渡過唔同嘅挑戰。」他更分享自己過往參與過的工程，當中見有沙田馬場，最後，Deep 許下2026年的願望表示：「希望日後可以繼續有生意做，祝大家新年快樂，工作順利。」
網民都留言大讚Deep：「型男man爆」、「有膊頭真漢子」、「靠自己帶出一片天」；不過亦有人質疑他的經驗表示：「架都唔識搭學人開公司，遲早又跌死幾件」有一位網民就大撐Deep 為他辯護：「架係跟圖搭架！structE 批架，仲要收貨架！你識唔識架」Deep 亦高EQ地回應：「解釋得好清楚，謝謝」。