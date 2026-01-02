吳浩康建築公司成立一周年 被網民質疑唔識搭棚架高EQ回應

吳浩康(Deep)早年受疫情影響令工作收入跌至20年新低點，為了養家，他毅然轉行做「職安真漢子」，獲得廣大觀眾大讚他為「真漢子」，去年他更開設建築公司榮升做「老闆」，Deep好男人人設其後獲不少演出登台及廣告的機會。踏入2026年，昨日(1月1日）元旦日Deep 在社交網分享近況。

做老闆壓力大

Deep在社交網分享短片，片中見他戴上建築安全帽，穿上工服現身地盤準備開工，他表示最近有不少人問他還有沒有做地盤？ Deep透露：「其實又點會唔使做，我都仲有做搭架嘅工作，分別係以前打人工嘅時候就要落手落腳去做，而家就唔需要，不過就負責睇位、報價、安排人手，最重要當然係頂數啦，而家嘅壓力大過以前好多。」