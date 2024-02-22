吳浩康慶幸吸毒被捕否則已「食死咗」　勸雯雯俾啲空間張致恒搵食

吳浩康

即將舉行演唱會嘅吳浩康， 日前為〈中年好聲音〉評判伍仲衡同周國豐主持嘅訪談節目，講返當日毅然做地盤嘅決定等話題。 去年收入係二十年來最低 吳浩康早排拍片講過，去年收入係二十年來最低。佢同太太郭思琳嘅囝囝而家先一歲幾，不得不解決家庭重擔。訪問中Deep話係經單車教練介紹俾另一位家長帶佢入行，而吳浩康直言冇抗拒，最緊要係做正行，佢甚至問定地盤工作必須嘅平安卡事宜。Deep話佢年邁嘅爸爸諗過出返嚟做嘢，反而更難接受，佢亦唔想屋企人捱餓。

當年吳浩康挾「靚仔版陳奕迅」之名出道，但入行第二年就因為藏毒被捕，加上多宗緋聞，聲勢從未反彈。Deep喺訪問中坦白重提當年吸毒係因為貪玩，身邊朋友食於是一齊食，完全唔關星途失意與否，仲自嘲係戇居。吳浩康慶幸當日被捕：「唔係俾人拉咗，我應該食死咗啦」。

雯雯IG表態：唔需要人認同 吳浩康去年喺IG公開做地盤嘅片段，被讚係「職安真漢子」，形象變得正面，對比同樣出身英皇嘅老友張致恒更加係天淵之別。伍仲衡直言Steven幫佢唔少，而Deep就話佢出第三條地盤blog之後，有工友同佢講「你再出呢啲片，你個friend （Steven)死架喇」。