吳浩康榮升老闆請唔起張致恒 不想被拿來做對比

吳浩康、張進翹(Manson)、孫曉賢(Kendy Suen)日前出席《The Singleton Just Sing》歌唱比賽總決賽，並為活動獻唱，黃正宜(阿正)擔任大會司儀，吳浩康更擔任比賽評判。Deep表示現身歌唱比賽勾起出道時回憶，近日開設建築公司榮升「老闆」行列：「其實我是召集了一班朋友一起去開工，但是朋友當中要找一個代表，所以我去開一間公司去代替大家收錢，所謂自己公司做第一單工程，就是口中所謂建築公司老闆，我真的絕對是一個小判頭當中的小判頭，保障工友會有糧出。（太太幫你管數？）我老婆不會那麼笨，你會唔會成日想同個傻佬一齊做嘢？我成日都會蝦老婆，所以老婆先唔會咁笨。」

唔想引來注目

當被問到會否請張致恒開工，Deep直言與Steven有聯繫，但無意聘請對方做「員工」：「我未必請得起他！他私下有找過我，總之有些條款我又未必會立刻行動。坦白說，他沒有問過我，我不是說我可以請他，只是他來找我的話，我也歡迎。（點解請他不起張致恒？他人工高？）我請完他之後引來注目，會很有多人來影他！我請佢等於搞佢，其實每一次攞我地做對比，我都會唔開心，因為我地係朋友！」Deep早前應邀接受田蕊妮訪問，得知對方做手術，為免打擾對方未計劃探望，但會為她送祝福。