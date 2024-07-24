吳浩康突急宣布8月開騷 唱盡不同男士心聲

吳浩康(Deep)繼2月舉行個唱之後，再度添食！他將於下月10日在新蒲崗東蒲胡李明靜體育館舉行「吳浩康《男歌》演唱會」，票價分別為 $688 (樓下全企位) 和 $488 (樓上坐位) 兩種，門票明天(25 日) 下午4 時於 KKTix 公開發售。 Deep 表示今次舉行演唱會的心情是前所未有的那般緊張，因為所有事情也來得很急，但真的不知為何會有這樣大的衝動很想去做。他稱今次主辦單位是由從事多年音樂及文化事業的各方好友匯聚而成，他們致力用以往經驗，勇於創新和力求精緻的精神，為世界各地的音樂單位舉辦音樂會，所以他深信今次的演出必定會更精彩，也驅使他在這個沒有太多時間宣傳，以及沒有太多時間賣飛的情況下去舉辦這次演唱會。

Deep 續說：「屆時我會唱不同年份，不同階段和不同態度的男人歌，希望可以代一眾男士吐露心聲。歌單就從我人生不同階段曾經唱過的歌曲中揀選，有講述親情和友情的；也有談及愛情的，包括年青時失戀會唱的歌，以及很接近現時婚姻關係狀況的作品，我也預備了一些想和太太分享的說話。」

Deep 見到歌迷一直對他的支持也很想跟他們說：「你哋咁多年嘅守候，辛苦晒，你哋曾經因為鍾意我而未必係一件好光彩嘅事，我自己一路撐到而家，希望日後可以順利啲，令到你哋對我嘅支持都會變成一件理直氣壯嘅事。」最後 Deep 說：「現時在正常工作和演藝工作的時間分配上，希望仍有進步空間。有很多事想去做，也很難得現時有這麼多機會，真的不想浪費任何一個機會。」