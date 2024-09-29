吳浩康自爆經濟轉佳 或為張致恒介紹工作

吳浩康、Kiri T日前出席出席港鐵45周年嘉年華「Chill Fun 鐵路樂園」，二人活動獻唱多首歌曲炒熱全場氣氛，不少家長帶同子女捧場！吳浩康表示想帶愛子參與，但媽媽早安排其他活動未能同行：「我睇到外面有好多攤位，聽日都應該有機會嚟多次！依家工作都可以自己就時間，所以平日有時間都帶佢去玩，反而星期六、日忙教會服務，10月仲會參加佈道會。」他表示平日晨早開工會坐港鐵，但乘客都未瞓醒，所以沒有人要求合照。

提到早前遠赴澳洲街頭表演，吳浩康就表示為移民港人解「思鄉情」：「其實我係去報道會同傳教，同當地朋友傾開知道大家都有思鄉，所以即席街頭表演比大家開心吓！有啲人話我『唔係沒錢的咩？點解咁有錢飛去澳洲做Busking？』，其實係誤會啦，機票係人地買比我嘅，我都坦白講，我其實經濟狀況同工作狀況都已經改善咗很多，多謝大家關心！艱難時期同大家分享，依家好啲都會同大家講。」