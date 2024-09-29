吳浩康自爆經濟轉佳 或為張致恒介紹工作

吳浩康、Kiri T日前出席出席港鐵45周年嘉年華「Chill Fun 鐵路樂園」，二人活動獻唱多首歌曲炒熱全場氣氛，不少家長帶同子女捧場！吳浩康表示想帶愛子參與，但媽媽早安排其他活動未能同行：「我睇到外面有好多攤位，聽日都應該有機會嚟多次！依家工作都可以自己就時間，所以平日有時間都帶佢去玩，反而星期六、日忙教會服務，10月仲會參加佈道會。」他表示平日晨早開工會坐港鐵，但乘客都未瞓醒，所以沒有人要求合照。
提到早前遠赴澳洲街頭表演，吳浩康就表示為移民港人解「思鄉情」：「其實我係去報道會同傳教，同當地朋友傾開知道大家都有思鄉，所以即席街頭表演比大家開心吓！有啲人話我『唔係沒錢的咩？點解咁有錢飛去澳洲做Busking？』，其實係誤會啦，機票係人地買比我嘅，我都坦白講，我其實經濟狀況同工作狀況都已經改善咗很多，多謝大家關心！艱難時期同大家分享，依家好啲都會同大家講。」
他表示近期社會經濟差，不少建築工友開工不足，對於好友張致恒呻開工不足，再度網上借錢，Deep就話二人未有提及這個話題：「我同Steven兩個都係男人，男人嘅關係同友情一般都係等對方有需要才開口，我再睇下點配合。（會唔會介紹佢開工？）如果客人有興趣找到我，我都會介紹俾佢。（你對佢有信心？）客人有興趣咪介紹之嘛，又唔係我請佢！」