吳浩康開騷向太太示愛嫌未夠喉 馮素波驚喜上台派利是

「吳浩康《男歌》演唱會」昨晚 (10日) 於新蒲崗東蒲體育館圓滿完成，大會在舞台佈置上花了不少心思，特別在舞台上安放了單車、帳幕及燒烤爐，讓大家如置身於野外露營活動中。Deep 找來了許廷鏗(Alfred)做演唱會特別嘉賓，更和全場觀眾一起合唱 Alfred 的《青春頌」》因他覺得這首歌真的影響了很多人。

Deep 在全晚表演中獻唱了這廿年的多首經典作品，也分別以結他或鍵琴自彈自唱去為大家表演，在他彈奏鍵琴時波姐馮素波特別上台給 Deep 送上紅包和花束。Deep 今次演唱會得到全家總動員包括太太、兒子、吳爸爸和家姐來支持他，他也有找數向太太郭思琳發表愛的宣言，期間他更跑到台下和太太深情擁抱，而吳爸爸在 Encore 時段上台送花給他，Deep 最後以一曲《洗剪吹》為演唱會畫上完美句號。

Deep 表示：「完成演唱會後心情仍然很亢奮，但也不能讓自己太 High，因明天早上 8 時有廣告拍攝通告，今晚慶功宴未必能夠盡興，不過剛才在台上有部份演出玩得非常興奮，令到有些歌未能獻唱，以往我會感到不開心，現在則會回家檢討看下次如何能做得更好。自己最滿意是和 Alfred 合唱《情戒》，因為他真的唱得很好，雖然大家沒有太多時間綵排，但出來的效果非常好，希望以後會有更多機會和他合作；不滿意的部份則是翻唱 SUPPER MOMENT 的《大丈夫》時，因之前玩得太 high，令到自己的假音變得很爛，唯有希望下次可以唱得更好。」

Deep 續說：「非常多謝波姐親身來支持我，真的很 Surprise，因我知道她也在忙她即將舉行的演唱會，她很多時間也在預備和綵排，所以真的很不好意思要她老人家跑過來東蒲，我因媽咪的關係和波姐認識已接近 20 年，當時除了波姐外，也認識了另一位演藝界前輩江毅叔，他倆在看到我一些不好的新聞時會替我氣憤和痛心，所以波姐在東蒲他們看到我已成家立室，家人生活得也不錯，這個錫我的前輩看到我這張成績表，我覺得也算有所交待，起碼讓他感覺我似一個人，所以很多謝她特來見証。」

他表示這晚有很多說話在台上和太太分享，雖然這些說話不是藏在心中很久，但每一句話絕對是自己很想對她說的。Deep說︰「其實我有很多說話想和她分享，但因時間關係已刪減了很多字，足本將會回家後和她說。」

Deep 在今次演唱會盡顯親民一面，不單止走到台下觀眾羣中一邊握手，一邊表演，完 show 後更和接近一百名觀眾合照後才去慶功宴。