吳浩康開騷逗勁多利是 認一場唔夠喉 感激太太照顧囝囝

吳浩康昨日在海洋公園舉行《Deep Reborn》演唱會，ERROR的保錡、曾贊學、吳肇軒、周國豐、伍仲衡等到場支持，莊韻澄更抱埋囝囝到場，現場觀眾還有吳浩康的地盤工友及老闆。他唱出多首歌曲，期間一度走到觀眾身邊，不少觀眾遞上利是。

Deep在個唱上借機會多謝昔日公司英皇娛樂︰「我準備呢個騷時候，音樂路上好多人和事記憶勾起番，我喺舊公司英皇娛樂度過咗20個年頭，而大家好喜愛嘅歌，識得一路跟住唱嘅歌，都係當日唱片公司出心出力做俾我，請俾掌聲佢哋。」他多謝昔日一眾英皇同事，他說︰「我內心每一刻都仲係好多謝佢哋。無佢哋，無呢啲歌，亦無呢個騷。無佢哋無人識得，我呢條麻煩友係邊個……我特別要多謝楊博士同Mani，曾為我勞心勞力。」

Deep開騷前生病，令他陪感壓力，幸好順利完成，他感謝同樣生病的太太照顧囝囝，讓他可以專心準備演出。他又提到囝囝完全認不出他，因為從未見過爸爸如此多頭髮，「舞台啲音響都有番咁上下勁，我又買漏咗耳罩俾佢，怕嚇親佢，唯有下一次先。頭先台上冇多謝太太，因為個騷嚴重Over run，如果我要多謝佢，恐怕講到11點都講唔完。」