吳浩康預告郭思琳九月生得 陪太太入產房兼剪臍帶

吳浩康（Deep）日前到ViuTV錄影Chill Club，更初次與樂隊Yusobeit夾band，久未夾band的Deep當知道要與Yusobeit合作十分興奮。他說：「以前同人合作會問『點解』，而家同人合作都會問點解，不過係『點解唔試試合作』。個世界變得好快，可能有好多好嘢係我哋身邊擦身而過冇留意到，既然係咁，不如放膽去做多啲唔同嘅合作，可能會有驚喜。」

吳浩康爆 郭思琳險暈倒

Yusobeit 四位成員分別是主音Elvis、結他手Kit、低音結他手Andy及鼓手MC，當中Andy更是身兼父親、老公及band友三個身份，將為人父的Deep便即時向Andy取經，「因為佢始終都係經驗豐富過我，最起碼嘅交流就係，佢自己有份工、又夾band、仲有個家庭，大家溝通一吓當中嘅苦與樂，點樣協調太太同自己嘅生活。」提到太太郭思琳預產期是九月，Deep表示會陪伴太太入產房兼剪臍帶，「而家心情係未去到嗰一秒都未係太緊張，而家主要都係陪伴住太太先。」而早前郭思琳差點暈倒街頭，幸好Deep當時在身邊，「而家都盡量少啲俾佢一個人出街，因為佢都陀得個肚好大，同埋條腰真係好攰好攰，出街可免則免。」

至於工作方面，Deep表示：「而家會停一停手頭上嘅音樂項目，好好考慮一下到底係重組樂隊作新歌？定係收歌返嚟做新歌？呢幾日同Yusobeit交流，好大衝擊，想夾返band嘅慾望好大。」