吳浩康2‧24開騷坐幾層鐵架影相 避談張致恒︰做朋友唔講咁多

吳浩康(Deep)離開英皇之後，變成「職安真漢子」，密密地盤開工養家。不過，Deep未有放棄他的音樂夢，近日他宣布將於2月24日元宵節水上樂園AQUALAND舉行個人演唱會。
早前他以一身工業風為個唱拍攝海報及宣傳片，即使危坐幾層高鐵架亦毫無懼色。Deep說：「其實冇諗過會發展得咁快，主辦佢地好錫我，覺得我屬於舞台，所以幫我搞呢次音樂會。我都好多年都冇舉行個人騷，今次唔會加太多新Idea，反而想保留歌曲原汁原味。」
Deep預告囝囝會入場支持，但未必讓他上台做「嘉賓」：「唔會搵佢做嘉賓啦，佢仲咁細個！我都擔心佢會走嚟走去，如果唱唱吓突然扭計，我都唔知點算，唯有扮睇佢唔到，否則要抱住唱㗎喇。」吳浩康一講到囝囝就非常開心，仲話仔仔成日眼定定望住佢唱歌添。
在拍攝當日，Deep要爬上高台拍片唱歌，他更落手落腳裝拆欄杆，手法好專業：「其實我都擔心有人誤會我做地盤係宣傳，有啲網民話我地盤唔駛做、行行企企，我都想問吓佢有冇呢啲筍工介紹！不過都唔理得太多啦，明我嘅人自然會明，唔洗解釋太多。今次呢個騷會送飛比啲地盤兄弟睇，因為平時都出生入死，所以想邀請佢地嚟睇。工友揀啲歌好大熱，一定會唱㗎喇。依家做多咗工程，創意反而唔會多咗，而係怕啲工友太辛苦，唔好搞咁多嘢，最終得翻兩條鐵喺度。」Deep盼Fans買飛打動主辦單位加場。
提到網民將張致恆與Deep作比較，他表示都有留意相關消息：「作為佢嘅兄弟，大部分人比佢呃過嘅嘢，我都比佢呃過㗎喇，但係做朋友就唔會多講，我只想比佢嘅家庭同成長留翻啲空間。」