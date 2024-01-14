吳浩康2‧24開騷坐幾層鐵架影相 避談張致恒︰做朋友唔講咁多

吳浩康(Deep)離開英皇之後，變成「職安真漢子」，密密地盤開工養家。不過，Deep未有放棄他的音樂夢，近日他宣布將於2月24日元宵節水上樂園AQUALAND舉行個人演唱會。

早前他以一身工業風為個唱拍攝海報及宣傳片，即使危坐幾層高鐵架亦毫無懼色。Deep說：「其實冇諗過會發展得咁快，主辦佢地好錫我，覺得我屬於舞台，所以幫我搞呢次音樂會。我都好多年都冇舉行個人騷，今次唔會加太多新Idea，反而想保留歌曲原汁原味。」