吳海昕演驚慄新片《失衡凶間》 出席首映禮見影迷

由陳果、馮志強、許業生聯合執導的《失衡凶間》，已在第 46 屆香港國際電影節隆重首映。 兩位監製莊澄及鄧漢強、導演陳果及馮志強聯同主角顏卓靈、吳海昕、關楚耀、陳維諾、陳湛文、車保羅、張松枝、麥詠楠、植詠珊、李亦喬、譚旻萱親臨PREMIERE ELEMENTS 的首映禮與觀眾見面。

《失衡凶間》結合三個詭異短篇故事：《死場》、《唐樓》及《暗角》，三位導演分別把港產鬼片的精神注入，大玩瘋癲諷喻、疑幻疑真、恐怖喜劇等元素，監製莊澄指出：「Mathew（鄧漢強）一直希望再拍一部集合幾個短篇故事的電影，而我之前亦監製過由幾個單元組合而成的影片。這次其中一位導演許業生提供了多個很好的故事，我跟Mathew都認為可以發展下去，在疫症期間，很多合拍片在 內地的立項、審批過程都比以往慢，反而一些本土製作不受影響，現在是製作這類電影的最適合時機。」監製鄧漢強說：「去年疫情爆發，大家都留在香港，見面機會多了，剛好許業生給 我看了幾個不錯的故事，但拍長片又不適合，傾談下去，最後演變成《失衡凶間》。 原本我打算邀請幾位新導演和新編劇參與，後來為了加強電影的叫座力，於是找來 陳果和馮志強，希望由資深導演帶領新導演，令電影出來更有把握，觀眾亦會看到 新舊導演的不同風格。」