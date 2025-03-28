吳瑞庭後生撞樣鄭伊健獲封「TVB型佬」 一個月內死三次百無禁忌

現年59歲的吳瑞庭入行多年，目前以綠葉姿態活躍影視圈，除了在去年上映電影《我談的那場戀愛》中與MC張天賦有不少火花，而在TVB動作懸疑劇《奪命提示》中，吳瑞庭亦有亮眼演出，更被拍檔劉佩玥讚型佬。

由陳山聰、張振朗、劉佩玥（Moon）、劉穎鏇（Tiffany）、丁子朗、郭柏妍等合演的《奪命提示》，劇中新單元「人體離奇自燃事件」有新進展，昨晚一集，吳瑞庭飾演的「自焚教授」蔣Sir，因一時消化不了愛女庭嘉被強姦的事實，蔣Sir昨晚一度危站天台痛苦哭叫，整個場口吳瑞庭除了全程投入地痛苦至眼淚鼻涕及口水橫流，整塊面更是激動至紅卜卜，獲網民正評入戲又好戲。談到角色慘死，吳瑞庭自爆最近短短一個月內，巧合地分別於電影、新劇及MV中死了三次，其中兩次與《奪命提示》一樣是跳樓戲。