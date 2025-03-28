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娛樂
2025-03-28 17:30:47

吳瑞庭後生撞樣鄭伊健獲封「TVB型佬」 一個月內死三次百無禁忌

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吳瑞庭近期頻演跳樓戲，自爆短短一個月內在電影、新劇及MV中分別死了三次。

吳瑞庭近期頻演跳樓戲，自爆短短一個月內在電影、新劇及MV中分別死了三次。

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現年59歲的吳瑞庭入行多年，目前以綠葉姿態活躍影視圈，除了在去年上映電影《我談的那場戀愛》中與MC張天賦有不少火花，而在TVB動作懸疑劇《奪命提示》中，吳瑞庭亦有亮眼演出，更被拍檔劉佩玥讚型佬。

由陳山聰、張振朗、劉佩玥Moon、劉穎鏇（Tiffany）、丁子朗、郭柏妍等合演的《奪命提示》，劇中新單元「人體離奇自燃事件」有新進展，昨晚一集，吳瑞庭飾演的「自焚教授」蔣Sir，因一時消化不了愛女庭嘉被強姦的事實，蔣Sir昨晚一度危站天台痛苦哭叫，整個場口吳瑞庭除了全程投入地痛苦至眼淚鼻涕及口水橫流，整塊面更是激動至紅卜卜，獲網民正評入戲又好戲。談到角色慘死，吳瑞庭自爆最近短短一個月內，巧合地分別於電影、新劇及MV中死了三次，其中兩次與《奪命提示》一樣是跳樓戲。

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吳瑞庭在電影《我談的那場戀愛》中與MC張天賦結緣。 吳瑞庭有份參演去年上映、由MC張天賦孭飛電影《我談的那場戀愛》。

每次開工當自己新人

問到怕否大吉利是，吳瑞庭笑言：「專業演員要百無禁忌，佢哋都會封番利是畀我㗎嘛。」他又解釋如此投入角色原因，是因為自己當了爸爸：「因為我自己有小朋友，加埋劇本寫得好，自然易投入。」又笑言拍攝期間獲劉佩玥大讚有型佬味：「佢話我仲Keep得幾好，我就話係呀，一嚿腹肌吖嘛。嗰時反而我覺得自己係有啲肥，我覺得遺憾就真。」80年代小生吳瑞庭是無綫藝員進修班學生，與黎耀祥、周海媚、吳茜薇是同學，曾《義不容情》、《蜀山奇俠》、《流氓大亨》、《白色強人》及《反黑路人甲》等多套劇集，但一度因為經濟問題戰幕後做佈景道具設計，直到2018回歸幕前繼續當演員。

其實，吳瑞庭年輕時曾被指撞樣鄭伊健，當年他後生時因為官仔骨骨，工作機會不斷、爆騷爆到七彩最高峰時間試過一年簽120個騷。近年吳瑞庭獲封「TVB型佬」，更獲得劉佩玥認證，經歷過不少起起跌跌的他，曾揚言：「我每次開工都當自己新人去做，呢個係好好玩嘅嘢。」

吳瑞庭（左）是無綫藝員進修班學生，與黎耀祥是同屆同學。 吳瑞庭年輕時因為官仔骨骨，工作機會不斷。 吳瑞庭（右）後生時曾被指撞樣鄭伊健。 吳瑞庭後生時曾被指撞樣鄭伊健。 吳瑞庭在TVB新劇《奪命提示》中演出相當有層次。 在TVB新劇《奪命提示》中，吳瑞庭無論係為難嘅慈父、抑或激動暴怒嘅慈父都演得好好。 在TVB新劇《奪命提示》中，吳瑞庭無論係為難嘅慈父、抑或激動暴怒嘅慈父都演得好好。 吳瑞庭唔介意短短一個月領足三次便當。

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