吳瑞庭後生撞樣鄭伊健獲封「TVB型佬」 一個月內死三次百無禁忌

現年59歲的吳瑞庭入行多年，目前以綠葉姿態活躍影視圈，除了在去年上映電影《我談的那場戀愛》中與MC張天賦有不少火花，而在TVB動作懸疑劇《奪命提示》中，吳瑞庭亦有亮眼演出，更被拍檔劉佩玥讚型佬。
由陳山聰、張振朗、劉佩玥（Moon）、劉穎鏇（Tiffany）、丁子朗、郭柏妍等合演的《奪命提示》，劇中新單元「人體離奇自燃事件」有新進展，昨晚一集，吳瑞庭飾演的「自焚教授」蔣Sir，因一時消化不了愛女庭嘉被強姦的事實，蔣Sir昨晚一度危站天台痛苦哭叫，整個場口吳瑞庭除了全程投入地痛苦至眼淚鼻涕及口水橫流，整塊面更是激動至紅卜卜，獲網民正評入戲又好戲。談到角色慘死，吳瑞庭自爆最近短短一個月內，巧合地分別於電影、新劇及MV中死了三次，其中兩次與《奪命提示》一樣是跳樓戲。
每次開工當自己新人
問到怕否大吉利是，吳瑞庭笑言：「專業演員要百無禁忌，佢哋都會封番利是畀我㗎嘛。」他又解釋如此投入角色原因，是因為自己當了爸爸：「因為我自己有小朋友，加埋劇本寫得好，自然易投入。」又笑言拍攝期間獲劉佩玥大讚有型佬味：「佢話我仲Keep得幾好，我就話係呀，一嚿腹肌吖嘛。嗰時反而我覺得自己係有啲肥，我覺得遺憾就真。」80年代小生吳瑞庭是無綫藝員進修班學生，與黎耀祥、周海媚、吳茜薇是同學，曾參演《義不容情》、《蜀山奇俠》、《流氓大亨》、《白色強人》及《反黑路人甲》等多套劇集，但一度因為經濟問題轉戰幕後做佈景道具設計，直到2018年回歸幕前繼續當演員。
其實，吳瑞庭年輕時曾被指撞樣鄭伊健，當年他後生時因為官仔骨骨，工作機會不斷、爆騷爆到七彩，最高峰時間試過一年簽120個騷。近年吳瑞庭獲封「TVB型佬」，更獲得劉佩玥認證，經歷過不少起起跌跌的他，曾揚言：「我每次開工都當自己新人去做，呢個係好好玩嘅嘢。」