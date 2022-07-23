吳綺莉轟「新抱」Andi 帶壞吳卓林 大數6宗罪：半夜打來問我為什麼還活著

吳綺莉1999年與成龍爆出婚外情，並誕下女兒「小龍女」吳卓林，其後一直獨自撫養囡囡。近年女兒卓林踏入反叛期，讓母女二人不時出現衝突，加上4年前卓林更宣示出櫃，與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚，後來二人回到香港，頻與吳綺莉起爭執。吳綺莉曾多次坦言對這位混血媳婦沒好感，大指對方好食懶飛。

吳綺莉昨晚（22日）在微博發文，炮轟Andi帶壞她的孩子，大數「新抱」6宗罪，包括慫恿卓林退學、扭曲價值觀扮可憐引人同情、擅自拿她家中東西變賣、怪罪媽媽令女兒捱苦 、不工作要長輩資助，甚至半夜致電質問吳綺莉「為什麼還活著」。

吳綺莉在貼文寫道：「謝謝妳教導我的孩子問老師退學費，不用讀書享受人生，教孩子只要你令別人覺得我們可憐，人家便會同情，謝謝妳來我家把我的東西都拿走，用來賣，五年了還像一個巨星一樣、怕給人認出，帶着孩子穿到像一隻鸚鵡一樣站在街上等人拍照、然後怪我們害了她。」她續表示：「我叫警察把老外趕回加拿大，孩子為了愛要跟着她我也沒辦法，35歲怪責別人的家長不資助她的生活費，所以她很難過生病了不能工作，叫一個23歲的孩子承擔責任，因為人人都知道我是誰，半夜打電話來問我為什麼還活著？我也是今天才學懂愛原來是這樣的，沒有對錯，這種愛也真有趣。有趣的事情分享一下。」網民紛紛留言安撫吳綺莉，並表示：「孩子經歷多了就會明白媽媽的苦心」、「放手讓她獨立吧，包括經濟和心理的獨立，讓她為生活選擇，讓她承擔選擇後的結果」。