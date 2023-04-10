吳耀漢逝世｜一代笑匠曾兩度提名影帝傳身家過億　《風再起時》成遺作

著名喜劇演員吳耀漢傳出昨晚(9日)離世，終年83歲。入行近半世紀，吳耀漢曾參演過過百部電影，兩度提名香港電影金像獎最佳男主角，除了幕前演出，亦曾創立電影公司並擔任製作人，對港產片貢獻良多。
八十年代片酬已高達100萬
吳耀漢出身富裕家庭，曾留學英國修讀戲劇，參演過BBC劇集，於七十年代回流香港與太太經營髮型屋，在客人金燕玲引薦下，獲周梁淑怡推薦加入TVB，由幕後做到幕前，於1975年創立先鋒影業，集演員、編劇和導演於一身，獲許冠文賞識參演《半斤八両》，打開喜劇演員之路。
吳耀漢的經典作品包括《發錢寒》、《龍咁威》、《慌失失》、《提防小手》及《神勇雙響炮》等，最深入民心是於《五福星》電影系列演「大山地」，令他登上演藝事業高峰，不但憑1983年的《奇謀妙計五福星》首獲提名影帝，更令他豬籠入水賺大錢，有傳八十年代已身家過億，他曾在受訪直認，八十年代片酬已高達100萬，同時間坐擁兩架勞斯萊斯、清水灣和西貢兩幢別墅。
參演麥浚龍《殭屍》復出
吳耀漢憑1989年的《飛越黃昏》再度獲提名影帝，同期憑電視節目《吳耀漢攪攪震》紅遍東亞地區。其後於1996年舉家移居英國，過半退休生活，間中客串演出，例如《一見鍾情》、《江湖告急》及《我老婆唔夠秤》，並曾參演荷李活電影《盜墓者羅拉：生命之匙》。2013年主演麥浚龍執導的《殭屍》，生前最後一部上映作品是2017年拍攝的《風再起時》，飾演女主角杜鵑的父親。