吳耀漢逝世｜一代笑匠曾兩度提名影帝傳身家過億　《風再起時》成遺作

八十年代片酬已高達 100 萬

吳耀漢出身富裕家庭，曾留學英國修讀戲劇，參演過BBC劇集，於七十年代回流香港與太太經營髮型屋，在客人金燕玲引薦下，獲周梁淑怡推薦加入TVB，由幕後做到幕前，於1975年創立先鋒影業，集演員、編劇和導演於一身，獲許冠文賞識參演《半斤八両》，打開喜劇演員之路。

吳耀漢的經典作品包括《發錢寒》、《龍咁威》、《慌失失》、《提防小手》及《神勇雙響炮》等，最深入民心是於《五福星》電影系列演「大山地」，令他登上演藝事業高峰，不但憑1983年的《奇謀妙計五福星》首獲提名影帝，更令他豬籠入水賺大錢，有傳八十年代已身家過億，他曾在受訪直認，八十年代片酬已高達100萬，同時間坐擁兩架勞斯萊斯、清水灣和西貢兩幢別墅。