吳肇軒為《說笑之人》出席絲綢之路國際電影節行藍氈 許願孖袁富華殺入明年金像獎

導演區焯文及吳肇軒擔任代表，聯同另一部電影《把幸福拉近一點》監製漢洋及演員譚嘉荃出席影展活動。吳肇軒表示參加影展最開心的部份，一定是映後和觀眾即場見面，他對福州的觀眾十分喜歡這部電影感驚喜，事緣宣傳團隊抵達當日遇上延誤，吳肇軒和導演從機場趕往戲院和觀眾見面，趕到時放映已完結接近廿分鐘，但他們進入戲院時發現觀眾還在等，更報以熱烈掌聲歡迎他們。「看到觀眾的反應，很感動可以將電影帶到去不同的地方。這是我首次和導演一起參加影展，到了才知道導演不會說國語，幸好我曾在台灣拍戲，本打算為導演做即場翻譯，但導演心情太激動，最後還是自己和觀眾對話，可是觀眾都聽不明白，但導演的真誠大家都感受到了。」軒仔又表示很感謝影展對《說笑之人》的欣賞，有別於傳統，今次大會安排的是一條「藍氈」而不是「紅氈」，軒仔對此覺得有趣，並於走「藍氈」時許下願望：「希望明年在香港電影金像獎可以和Ben哥一起走紅地氈！」

導演區焯文亦表示：「今次是《說笑之人》第二個參與的國際影展，亦是我第一次親身參加影展，很為團隊興奮，而我最關心是觀眾的反應和交流。交流的時候我問到這樣本土的故事，他們能否明白，他們回答好感動，亦投入到戲中世界，問到看得明白入面笑話嗎，他們都話睇得明，有喊有笑，佢哋亦好深入地問電影的問題，好開心世界不同區域的觀眾都了解到作品。生平第一次行紅地氈好興奮，好開心見到世界各地和中國的頂級電影人，好似吳京、黃渤、徐崢、香港代表更有甄子丹做評審。閉幕儀式上看到很多導演及演員在台上分享如何將本地電影推向國際，更加發光發亮，我覺得很鼓舞，亦提醒自己我在電影生涯有這樣的使命，將作品推得更遠更廣。」

另一邊廂，戲中另外兩位演員袁富華及蔣祖曼亦於香港兵分兩路，繼續出席謝票為電影宣傳，人緣甚好的Ben哥，日前在謝票時收到意外驚喜，有一大班朋友，包括車婉婉、肥腸徐浩昌等，齊齊開香檳慶祝Ben哥在芝加哥獲頒「演藝事業成就獎」，及電影上畫後大收口碑，眾人更預早慶祝中秋節。