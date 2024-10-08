吳若希封自己「絕世好老婆」 透露幫老公買七人車：鍾意車幾多個女同事都冇問題

吳若希（Jinny）與老公何兆鴻（Alex）喺2017年結婚，育有一子一女，雖然經常曬恩愛又孖住出席朋友聚會，但吳若希經常公審老公。早前，吳若希不滿老公突然積極車女同事返工，於是連發4帖公審老公，當中包括對話截圖，更指：「其實呢，女人呢係好敏感嘅，你趷起條尾，都已經知你會做咩㗎」，仲叫老公唔好畀人影到。然而，近日吳若希為張馳豪（Aska）網上節目《Aska馳房》擔任嘉賓，除咗叫Aska除衫之外，更重提老公載女同事返工一事。

吳若希與Aska於節目上烹調菠菜卡邦尼意粉，二人講起第一次接觸係喺TVB校園劇集《青春本我》，吳若希提到第一次對Aska有印象係因為二人屬同一個經理人，當時經理人叫佢揀一個人合唱，於是吳若希喺眾多人選中揀咗Aska。到節目尾聲，Aska問起吳若希對上一次公審老公事件，吳若希指佢哋長期都係咁：「我哋長期都係處於嗌交、離婚同埋被離婚嘅階段」，續指每次嘈交都係認真，笑言：「我哋唔係玩，我哋每一次嘈交都係認真，哈哈哈，嘈交係一件好認真嘅事，但係九成時間其實我哋無嘈交。」 聽到Aska唔知點回應。

每次溫柔畀建議對方都會發脾氣

吳若希又指，每次討論都係激烈，每次溫柔畀建議老公唔好咁做，但對方就會發脾氣，表示自己當刻嬲都好正常，不過佢又暗嘲：「諗返轉頭覺得佢其實係一個非常友善嘅人，我而家喺屋企整咗個獎座畀佢，有佢個樣，就係表揚佢成為一個最佳好老闆，好似對上一次佢好想車女同事返工咁樣，可能以前我唔明，但係我而家明白，其實老公係需要Support，佢既然覺得呢件事咁啱嘅話，我哋更加要畀一個好大嘅獎勵佢，等佢記住你做呢件事係啱嘅，希望全世界都稱讚佢，真係好好啊，為咗激嬲老婆，堅持車女同事返工，呢樣嘢無得頂」。

Aska問到吳若希會否畀更大空間老公去做佢認為啱嘅事，吳若希直言一定會，仲透露幫對方買咗部新車：「嗰架七人車嚟，咁到時佢鍾意車幾多個女同事都冇問題啦，我真係絕世好老婆」。Aska聽完之後除咗笑，仲表示要定定驚。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈