吳若希專訪｜唔信老公會偷食 失戀全靠丁噹歌聲捱過艱難時刻

吳若希（Jinny）最近與「全民情歌天后」丁噹破天荒合作，兩人合唱全新廣東歌《談戀愛》，此曲改編自丁噹今年專輯《日與夜跟自己說晚安》內的主打歌《最好不要再遇見你》，兩人在MV中扮演一對好姐妹，原來兩人亦一見如故，Jinny更表示以前失戀也是全靠丁噹的歌聲，陪伴她捱過人生低潮。

吳若希接受《am730》專訪，問到她在丁噹芸芸作品中最深刻一首，Jinny表示：「其實她第一張專輯我都很喜歡，如果真的要說很深刻，就一定要說《一半》，因為是我分手時候會經常聽的歌。記得有一年我分手之後，每天在家一個人收拾東西、一個人看電視、一個人斟水飲，就是一直靠《一半》陪着我。」Jinny與丁噹在《談戀愛》的MV中飾演閨密，Jinny坦言身邊一直比較多異性朋友，但自從成為人母後，卻多了很多女性朋友，並稱：「因為做了媽媽之後，有很多媽媽經需要談，很難跟男生去分享餵母乳這些事，或者有很多媽媽會談找學校或者補習，所以某程度是因為小朋友，而多了一些互相關照的好姐妹。」