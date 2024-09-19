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娛樂
2024-09-19 21:47:50

吳若希專訪｜唔信老公會偷食 失戀全靠丁噹歌聲捱過艱難時刻

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吳若希自爆以前失戀，是聽丁噹的《一半》捱過最艱難時候。 (吳康琦攝)

吳若希自爆以前失戀，是聽丁噹的《一半》捱過最艱難時候。 (吳康琦攝)

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吳若希（Jinny）最近與「全民情歌天后」丁噹破天荒合作，兩人合唱全新廣東歌《談戀愛》，此曲改編自丁噹今年專輯《日與夜跟自己說晚安》內的主打歌《最好不要再遇見你》，兩人在MV中扮演一對好姐妹，原來兩人亦一見如故，Jinny更表示以前失戀也是全靠丁噹的歌聲，陪伴她捱過人生低潮。

吳若希接受《am730》專訪，問到她在丁噹芸芸作品中最深刻一首，Jinny表示：「其實她第一張專輯我都很喜歡，如果真的要說很深刻，就一定要說《一半》，因為是我分手時候會經常聽的歌。記得有一年我分手之後，每天在家一個人收拾東西、一個人看電視、一個人斟水飲，就是一直靠《一半》陪着我。」Jinny與丁噹在《談戀愛》的MV中飾演閨密，Jinny坦言身邊一直比較多異性朋友，但自從成為人母後，卻多了很多女性朋友，並稱：「因為做了媽媽之後，有很多媽媽經需要談，很難跟男生去分享餵母乳這些事，或者有很多媽媽會談找學校或者補習，所以某程度是因為小朋友，而多了一些互相關照的好姐妹。」

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Jinny獲丁噹讚不絕口，認為她非常有責任感。 (吳康琦攝) 吳若以前失戀也是全靠丁噹的歌聲，陪伴她捱過人生低潮。 (吳康琦攝) 吳若以前失戀也是全靠丁噹的歌聲，陪伴她捱過人生低潮。 (吳康琦攝)

對老公百分之二百信任

Jinny與丈夫何兆鴻的婚姻關係經常成為坊間話題，談到夫妻之道，她說：「我覺得每一個人都有獨特的相處模式，我以前拍拖對着男朋友都是小鳥依人，或者可能對某一位特別管束，全因我覺得他沒有安全感，但何給我的感覺就是很在我control之內，我對的信任基本上是百分之二百，我從來都不相信會在外面偷食。」Jinny舉例，丈夫平時跟兄弟出去飲酒或出席飯局，她也不會打電話過問，永遠都是老公問她為何不打致電問行蹤，踢爆丈夫會因這些事感到不開心，Jinny直認跟丈夫經常鬧交及互相鬥嘴，這是兩人的相處之道，笑指老公更故意做一些事引她注意，目的是要刷存在感，認為找到適合的相處模式便可以維繫夫妻感情。

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場地提供：天順上創文化

吳若希與丈夫何兆鴻的婚姻關係經常成為坊間話題。 吳若希生了小朋友後，多了一些互相關照的好姐妹。 Jinny表示丈夫平時跟兄弟出去飲酒或出席飯局，絕對不會打電話問行蹤。 (吳康琦攝)

 
 
 