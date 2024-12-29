吳若希帶埋老公宣傳新戲 蕭正楠唔會阻黃翠如飲食喜好

蕭正楠、吳若希、朱敏瀚及賴慰玲等今日到馬鞍山出席新戲《奔跑吧！勇敢的女人們》。蕭正楠與吳若希合唱主題曲，眾人又大玩遊戲，向現場觀眾送出蕭正楠的人型攬枕。當他送出時，更不忘搞笑表示希望不會在垃圾站見到自己的攬枕。吳若希的老公Alex亦在到場支持，但就表現低調，在老婆接受訪問及拍攝時，他坐在一旁跟許文軒交談及低頭玩電話。

吳若希︰我好愛老公㗎！ 蕭正楠與吳若希在劇中演一對夫妻，但蕭正楠在戲中是渣男一名，會跟初戀情人賴慰玲有些感情線。蕭正楠指自己的角色優柔寡斷，最後傷害了兩位女士。吳若希表示在劇中會原諒老公出軌，是個比較蠢的女人，她笑言是本色演出，「大家見我喺戲入面有幾愛丁仲堯(蕭正楠角色名)，就係平時我點對老公，無挑戰性呀！」談到老公特別來捧場，她說︰「就係因為我平時好愛佢囉！好仰慕佢！好需要佢陪伴，所以佢就陪我囉！」 她又指女仔的第六感好敏銳，但一切取決於女方是否信任另一半。她說︰「如果係好信任另一半，唔會無啦啦質疑另一半嘅！就好似劇入面個角色咁，就算有少少懷疑都會信個老公。」

角色像Chilam一樣係萬人迷 談到今次故事圍繞住娛樂圈情況，朱敏瀚因為扮演經理人，所以參考住自己的經理人去演，蕭正楠與吳若希聞言笑過不停，更互問「係佢咩？咁幾好呀！哈哈哈哈哈！」蕭正楠笑謂自己就參考了公司最top的一位經理人，但就自覺個角色外型予人感覺好「Chilam」，他說︰「因為我個角色係俾人靚靚仔仔，又溫柔！當然Chilam係有一個美好家庭，我係講緊個角色形象上。因為個角色係一個萬人迷，好多女仔鍾意，而且會賣好多女性用品。」吳若希聞言說︰「你之後都會係咁賣爸爸嘢㗎啦！努力呀！」吳若希表示對蕭正楠做爸爸感到非常放心，因為他可以跟任何年齡的人都相處到，相信對方是一個好爸爸。