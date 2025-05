吳若希開澳門站演唱會賀出道15周年 自爆服裝有驚喜：最大膽的一次

「吳若希《Gossip of Me》演唱會」澳門站將於5月31日(星期六)晚上7時正,在澳門葡京人H853娛樂館尚梯館舉行。

尚梯娛樂主辦,天人集團、周氏貿易運輸、樺遠費比影視文化、發現澳門星耀澳琴計劃及無限演出協辦,尚梯娛樂主辦,天人集團、周氏貿易運輸、樺遠費比影視文化、發現澳門星耀澳琴計劃及無限演出協辦,「吳若希《Gossip of Me》演唱會」澳門站將於5月31日(星期六)晚上7時正,在澳門葡京人H853娛樂館尚梯館舉行。2025年之吳若希 Jinny 將帶著全新蛻變的姿態,以《Gossip of Me》為名,強勢登陸澳門,宣告她的音樂新篇章!2025年之吳若希 Jinny 將帶著全新蛻變的姿態,以《Gossip of Me》為名,強勢登陸澳門,宣告她的音樂新篇章!