吳若希開騷喜獲劉芷君任嘉賓 盼望定居佛山

吳若希《Gossip of Me》佛山站演唱會日前圓滿完成，全場爆滿，Jinny把她所有首本名曲也帶到佛山送給當地歌迷，也請來了Aster劉芷君為特別嘉賓。今次Jinny佛山站個唱也是致力打造大灣區場館文化的佛山尚梯館的首炮項目。

Jinny一出場便一口氣唱了《炊煙》和《暗湧》，之後她說：「今年係我入行第15 年，今次演唱會主題係《Gossip of Me》，咁多年嚟唔開心又係咁樣過，而家大咗，又經歴咗咁多事，我覺得只要做好自己，無論遇到任何 Gossip，我都係最好嘅吳若希。」此時台下有觀眾大叫要和 Jinny 一起變老，Jinny笑說回應：「同我一齊變老？好吖，我希望我可以唱到40歲，今年33歲，仲有7年可以唱，之後我就退休，但係唔緊要嘅，我覺得每一次要珍惜我哋可以見到面嘅機會。」接著 Jinny 便唱出《愛要撐下去》和《第一天失戀》。