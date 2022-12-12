吳若希開騷獲贈H Cup胸圍 完騷在後台爆哭

吳若希昨日在麥花臣舉行「Let Her Be Jinny 演唱會」，獲多位圈中好友到場，就連早前公開指吳若希是「吳知死」的樂易玲亦有現身支持。這晚她請了鍾柔美擔任個唱嘉賓，大會更播放鄧麗欣為吳若希打氣的片段。

吳若希一口氣唱出多首代表作如《眼淚的秘密》、《我沒有傷心》和《我懂了》，她表示等了這次機會12年，並向在場觀眾表示今次是自肥演出，笑稱今次當作是擺酒，買飛入場的觀眾當是來「俾人情」。她在台上分享入行至今的點滴，她的感情及家庭，更兩度感觸落淚。