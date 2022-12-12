吳若希開騷獲贈H Cup胸圍 完騷在後台爆哭

吳若希昨日在麥花臣舉行「Let Her Be Jinny 演唱會」，獲多位圈中好友到場，就連早前公開指吳若希是「吳知死」的樂易玲亦有現身支持。這晚她請了鍾柔美擔任個唱嘉賓，大會更播放鄧麗欣為吳若希打氣的片段。
吳若希一口氣唱出多首代表作如《眼淚的秘密》、《我沒有傷心》和《我懂了》，她表示等了這次機會12年，並向在場觀眾表示今次是自肥演出，笑稱今次當作是擺酒，買飛入場的觀眾當是來「俾人情」。她在台上分享入行至今的點滴，她的感情及家庭，更兩度感觸落淚。
笑吳若希隆胸要換胸圍
其後她邀請入場看騷的黎諾㦤上台，並一齊合唱《友情歲月》，但最令人想不到的是，黎諾㦤突然拿出大碼粉紅色胸圍，表示從新聞得知對方想隆胸，於是戴祖儀等人專程購買這個胸圍送給她。鄭衍峰其後在IG分享為吳若希購買大碼胸圍的片段，他與黎諾懿、戴祖儀在開場前，走到女人街賣內衣的檔口，黎諾懿在影片中說：「吳若希開演唱會，聽人講、有雜誌講佢隆咗胸，戴祖儀好熟佢，見佢啲Bra唔啱用，好似要H Cup！」見到戴祖儀挑選了兩個胸圍後，諾懿表示不用膠袋，直接拿去會場，非常搞笑。
預告開巡唱
吳若希完騷後受訪時表示，自己在開場時已忍住不要哭，坦言有些歌有一半時間在哭，覺得愧對觀眾。她又提到樂易玲非常支持她，對方亦是第一個支持她開騷的人，稍後將會與對方傾討開巡唱的細節，暫定在大陸為主，稍後或去馬來西亞、新加坡、美加等地。其後她在IG上載在後台的片段，片中見到她完騷後放聲大哭，坦言「唔知既人以為我受左幾大既委屈」。