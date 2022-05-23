吳若希30歲生日獲封「太平女士」 老公Alex貼醜照贈興

今日是吳若希的30歲生日，她在社交平台分享多則生日帖文，包括自己的對人生看法、好友為她炮製的驚喜，令壽星女非常開心。吳若希說到︰「放心！我會繼續保持童心～加油加油～」並寫下長文剖白對人生的看法。

老公Alex就分享Jinny一張反白眼的照片，留言：「願你一直用這種眼神繼續陪伴我左右，你的喜悅，你的憤怒，你的快樂，你的無奈，你的幸福和……『你接下來的所有喜怒哀樂的日子，我也會陪伴在你的左右。』」同時也著太太趁機定一個目標，如開演唱會。