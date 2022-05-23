吳若希30歲生日獲封「太平女士」 老公Alex貼醜照贈興

今日是吳若希的30歲生日，她在社交平台分享多則生日帖文，包括自己的對人生看法、好友為她炮製的驚喜，令壽星女非常開心。吳若希說到︰「放心！我會繼續保持童心～加油加油～」並寫下長文剖白對人生的看法。
老公Alex就分享Jinny一張反白眼的照片，留言：「願你一直用這種眼神繼續陪伴我左右，你的喜悅，你的憤怒，你的快樂，你的無奈，你的幸福和……『你接下來的所有喜怒哀樂的日子，我也會陪伴在你的左右。』」同時也著太太趁機定一個目標，如開演唱會。
吳若希(Jinny)分享到與鄭衍峰、蔡嘉欣、王子涵、陳定幫師傅等慶祝片段，派對以校服為主題，眾人更為壽星女訂製了一條紅底黃字的banner，上面寫住「熱烈恭賀 何吳若希太平女士成立30周年」。被嘲身材平平無奇的Jinny說︰「banner 上的文法不要深究，啲人係外國讀書返嚟，中文係咁上下～」
此外，麥美恩（Mayanne）及丁子朗（Karl）日前與經理人夾計，為忙於拍攝的Jinny送上驚喜，氹得她笑逐顏開。Mayanne與Karl與經理人夾計，一早預訂了生日蛋糕，然後突襲拍攝現場，給Jinny一個驚喜。突襲現場當日，Jinny正在拍攝試做瑜珈動作，一直被蒙在鼓裏的她，全情投入在拍攝之中，對於製作團隊的拍攝要求亦有求必應，並未發現有異樣。就在拍攝一組瑜珈動作時，Mayanne與丁子朗一起帶同生日蛋糕及香檳走進現場，並高唱起生日歌，Jinny見到二人時不懂反應，只懂O咀。
搞鬼的Mayanne更做出3字手勢，不停強調Jinny踏入3字頭，孖Karl高唱「Happy Happy Thirty」，Jinny見狀也作狀扁咀「唔使成日強調嘅」。Mayanne不但與Karl為她炮製驚喜，更特意安排了多位非洲猛男拍片為她送上祝福。