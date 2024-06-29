吳謹言曾受負評感迷失 視《墨雨雲間》救命稻草

由吳謹言和王星越領軍的全新古裝大陸劇《墨雨雲間》正於「黃Viu煲劇 平台」熱播，獲得一致好評，「菲常蕭張CP」王星越和吳謹言稱霸熱搜，不過日前一場吻戲，卻令觀眾大派嬲嬲，近日《墨雨雲間》製作團隊釋出拍攝花絮，只見「菲常蕭張CP」在導演的指導下拍攝借位吻戲，不少粉絲直言：「為甚麼不能直接親？」、「都2024年了，居然還要借位！」、讓吳謹言哭笑不得！

除了王星越憑「蕭蘅」一夜彈起，因《延禧攻略》彈起的吳謹言受訪時直指《墨雨雲間》是自己的救命稻草：「2021年拍完《尚食》後我就停下來了，那時候我減慢自己進（劇）組的步伐，因為我覺得狀態不對，我也聽到很多聲音，包括觀眾對我的期待，都不是那麼正面，所以我先停一停，看看自己哪裏出了問題，後來有了《墨雨雲間》，就是那個階段的一根稻草吧，抓住了就好好去做。」談到《墨雨雲間》的眼神戲，她亦坦言有點遺憾，因為劇中哭戲多，一場哭戲要拍上兩三個小時，有時甚至哭到眼睛充血，未能呈現完美畫面。