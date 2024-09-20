吳謹言閃婚後開戲側拍孕味濃　網民估係雙喜臨門

吳謹言稍早發文表示與洪堯已經登記結婚，並曬出合照及二人手拿結婚證的照片透露「今天領的」，震驚許多粉絲。

內地女星吳謹言13日無預警宣布結婚，對象正是共演《延禧攻略》的洪堯，更傳出已懷孕5個月；而她19日拍戲被路人巧遇，只見她身穿運動裝跑步，但肚子明顯凸起，再度掀起熱烈討論。

劇中角色或為孕婦

吳謹言19日被直擊在拍攝新劇，只見她穿着全黑運動服、綁着馬尾，似乎是在公園跑步的戲碼，不過，影片中她的肚子明顯隆起，讓許多人覺得她就是懷孕，但也有人認為可能是劇中角色為懷孕女性。針對各界的揣測，雙方尚未對此作出回應。

事實上，吳謹言與洪堯於2018年出演《延禧攻略》而相識，二人早在2019年就傳出緋聞，當時女方立刻否認，但男方卻疑似不慎貼出親密合照，隨後刪除該篇帖文，但兩人2020年再被爆料已同居，當時雙方皆未正面回應；如今吳謹言與洪堯宣布結婚，但內地網友普遍都不看好。