吳謹言首拍打戲親身跳崖 「病嬌王子」劉學義紅出國際

吳謹言繼《墨月雲間》後，她再度化身「復仇女王」，夥拍劉學義以陸劇《春花焰》火速回歸，吳謹言獲觀眾大讚演技升呢，劉學義更紅出國際俘擄歐美觀眾芳心。 故事講述大炎皇子慕容璟和(劉學義飾)和青州少女眉林(吳謹言飾)從復仇和互相利用中萌生感情的故事，劇中吳謹言因痛失至親，加入暗廠成為殺手，並立誓手刃元兇。一直恨演武打角色的謹言，今次終於圓夢，拍攝連場打戲，動作俐落帥氣，早前她親身上陣跳崖的花絮在微博曝光後，更獲網民獲封「武謹言」。

劉學義病嬌美圈粉 劉學義憑藉古裝美男形象圈粉無數，這次在《春花焰》化身病嬌美十足的皇子慕容璟，雖成功收復青州失地，卻被指控背叛百姓、縱火屠城。為了找出幕後黑手，看似高冷病嬌的他暗中發展暗廠，獲不少網民大讚完美演繹了皇族之後的高貴氣質，那雙充滿故事的眼神，充分表現復仇者的堅毅冷酷。慕容一角儼然其代表作，吸引大量國網友在社交平台大讚「劉學義的哭戲使我的心都碎了，我也跟著他一起哭。」、「在所有中國演員中，他真的勝人一籌。」

男女主感情更動人 在《春花焰》改編自同名小說，原著中的慕容控制欲極強，極度陰暗，劇集版的慕容在情感表現上更立體和有層次，符合現代觀眾觀感。劇中慕容璟和和眉林攜手調查青州縱火屠城的背後真相，二人也在不知不覺間逐漸融化了冰封已久的心房，雖然最終陰陽隔，仍成為觀眾心目中的「慕眉CP」。吳謹言獲觀眾大讚於「黃Viu」收看此劇。