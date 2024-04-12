吳鎮宇遭兒子Feynman上載「遺照」割席　批「瘋言瘋語」要教仔

吳鎮宇同囝囝Feynman吳費曼，喺十年參加內地親子真人騷《爸爸去哪兒2》而爆紅，至今依然備受網民關注。

而家Feynman已經唔再係小朋友，進入青春叛逆期嘅佢喺上年8月表示為咗抵抗不斷上升嘅壓力，所以宣布退出社交網站，不過去到近日佢重回微博，兼出PO上載爸爸嘅電影中嘅黑白遺照，結果引起網民熱烈討論。

敢言咁批評學員向佐

近日吳鎮宇為內地綜藝節目《無限超越班2》其中一位導師，佢嘅率直敢言咁批評學員向佐演出，引起網民高度關注，人氣再度急升。另一方面，佢囝囝Feynman喺微博上載一張吳鎮宇喺電影《無間道Ⅱ》中飾演倪永孝嘅黑白遺照並聲稱與爸爸劃清界限，並寫：「號主本人因意外離世，永遠懷念！」