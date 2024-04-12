吳鎮宇遭兒子Feynman上載「遺照」割席　批「瘋言瘋語」要教仔

吳鎮宇同囝囝Feynman吳費曼，喺十年參加內地親子真人騷《爸爸去哪兒2》而爆紅，至今依然備受網民關注。
而家Feynman已經唔再係小朋友，進入青春叛逆期嘅佢喺上年8月表示為咗抵抗不斷上升嘅壓力，所以宣布退出社交網站，不過去到近日佢重回微博，兼出PO上載爸爸嘅電影中嘅黑白遺照，結果引起網民熱烈討論。
敢言咁批評學員向佐
近日吳鎮宇為內地綜藝節目《無限超越班2》其中一位導師，佢嘅率直敢言咁批評學員向佐演出，引起網民高度關注，人氣再度急升。另一方面，佢囝囝Feynman喺微博上載一張吳鎮宇喺電影《無間道Ⅱ》中飾演倪永孝嘅黑白遺照並聲稱與爸爸劃清界限，並寫：「號主本人因意外離世，永遠懷念！」
之後佢再回應話：「重新認識一下，我叫王晶衛不認識甚麽吳鎮宇，不認識誰是吳費曼，沒有看過無限造孽班。本人不上學的不識字，在一家黑膠點（店）上班。以上都是語音輸入。」雖然Feynman好快就將呢個PO刪除，不過已經引起高度關注。
「道理無錯……但是輕點打…」
而爸爸吳鎮宇亦有人呢件事而喺微博出PO：「我家兒子，吳費曼最近又出現在微博，頻上熱搜。當然小孩子的瘋言瘋語，大家也會一笑而過，但作為家長的我，發現有一點是要教育一下的，就是不能用微博來刷存在感，為博取別人的眼光而活，是一個可悲的活着！」
而一班網民亦有留言發表感受，例如「教育歸教育，不許打費曼 不過你要真打，記得給我們開個直播」、、「哈哈我能說支持嗎？兒子可以放飛自我，但爸爸不能放任自流」、「道理無錯……但是輕點打…」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈