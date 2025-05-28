吳雨霏太愛湊仔會按住步伐復出 Cookies下次合體未有時間

吳雨霏(Kary)今日與連詩雅、張馳豪及馬天佑出席珠寶品牌活動，眾人都以大地色配搭品牌的珠寶示人。Kary日前在澳門擔任Sammi鄭秀文演唱會嘉賓，她表示當日失聲要靠開聲針，而今日回答傳媒時，Kary的聲線略有沙啞。
問到Kary是否準備全面復出，她表示正按住自己的步伐及計劃，「始終屋企有3個小朋友，我係好鍾意湊仔，但都有悶嘅時候，我都有同老公講，成日留喺屋企同小朋友講嘢，我都想同啲大人講嘢。」她稱因為要兼顧家庭，所以對復出一事要計劃周詳。
她又感謝Sammi的邀請，因為覺得很好玩，很久沒有試過一個人站在台上唱歌，但遺憾是聲音沙啞。對於觀眾指她失聲唱歌都表現很好，Kary說︰「我都覺得好神奇，但又唱到，好感恩，好多謝觀眾同我一齊唱。」她稱今次當嘉賓，令她回想了很多昔日工作的場面。她表示如要開騷，一定要努力練習，重拾昔日節奏，並笑指不敢開直播唱歌，怕大家催她復出。
有公司向她招手
她坦承多了不同人找她洽談合作，「以前我咁多年都係簽唱片公司，而家呢個狀態可以再諗清楚啲，可以有唔同可能性發生……除咗歌之外，都要有其他嘢配合到。如果真係要合唱，我係幾鍾意MC，佢唱歌好好，唔知我哋把聲夾唔夾到。」但她亦強調很享受照顧小朋友，所以如果真的要復出，一定要兩者可以兼顧。
Cookies合體可一不可再
提到早前Cookies合體，Kary表示大家都很珍惜那次合體，因為不知道何時再有下一次，並指如果自己開騷，也沒有信心可以叫齊人。她說︰「上次已經俾咗好多回憶大家，已經好有意義。(大家返後台有冇傾呢件事？有冇去慶功？)我冇呀！我一返後台就即刻返屋企！佢哋一早問我去唔去慶功，因為我11點要瞓，6點要起身湊返學，我係唯一一個冇去！但我知道佢哋玩得幾開心。」