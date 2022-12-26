吳雨霏收老公窩心聖誕卡感動到喊 網民誤以為是Brian筆跡

吳雨霏（Kary）與洪立熙（Brian）於2015年在美國註冊結婚，婚後育有一子兩女，二人向來恩愛。Kary昨天在社交平台分享Brian送給她的聖誕卡，卡上甜蜜寫道「FOR My WONDERFUL WIFE, we've faced the rain, survived the storm, we've sailed through nasty weather, Cos we can get through anything, As long as we're together（為了我的好妻子，我們面對下雨，在暴風雨中倖存下來，我們在惡劣的天氣中航行，因為只要我們在一起，我們就能渡過任何難關。）」。

珍惜老公心意

Kary表示每次收到老公的卡都會非常感動，她寫道︰「每逢節日他都送卡，然後每次讀完我都感動到哭出來了，因為每一筆每一字都令我感受到滿滿的用心和心意，比起送任何名貴禮物都珍貴。人大了，更加珍惜這份真心。」但網民都將焦點放在Brian的筆跡，認為聖誕卡是他親手寫的，大讚他寫得十分漂亮，更有人甚至放大照片看，估是手寫字還是印出來的字體。Kary即留言笑言︰「Everyone. Calm down. That's not his handwriting.（大家冷靜，這不是他的筆跡。）」