吳雨霏收老公窩心聖誕卡感動到喊 網民誤以為是Brian筆跡

吳雨霏(Kary)與洪立熙(Brian)於2015年在美國註冊結婚,婚後育有一子兩女,二人向來恩愛。Kary昨天在社交平台分享Brian送給她的聖誕卡,卡上甜蜜寫道「FOR My WONDERFUL WIFE, we've faced the rain, survived the storm, we've sailed through nasty weather, Cos we can get through anything, As long as we're together(為了我的好妻子,我們面對下雨,在暴風雨中倖存下來,我們在惡劣的天氣中航行,因為只要我們在一起,我們就能渡過任何難關。)」。