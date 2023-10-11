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娛樂
2023-10-11 15:30:47

吳香倫曾患皮肌炎盼以自身經歷勉勵同路人 為丈夫不離不棄照顧感觸落淚

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吳香倫曾患皮肌炎盼以自身經歷勉勵同路人 為丈夫不離不棄照顧感觸落淚

吳香倫分享皮肌炎患病經歷，希望以自身經歷勉勵同路人。

無綫藝人吳香倫（Helen），數年前被皮肌炎纏上，因自身系統攻擊而持續咳嗽、皮膚、眼尾、頸兩邊出現紅疹，手指及全身關節疼痛，連心臟也受攻擊，大大影響生活及工作，熱愛演戲的她更一度需要停工休養。為鼓勵病友，早前她出席香港風濕病基金會舉辦之傳媒採訪活動，分享有關結締組織相關的間質性肺病（CTD-ILD）的患病經歷，對於丈夫陳榮峻無微不至的照顧，Helen於現場還感觸落淚。

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吳香倫獲丈夫陳榮峻無微不至的照顧，不離不棄。

吳香倫獲丈夫陳榮峻無微不至的照顧，不離不棄。

感激丈夫不離不棄

Helen確診後出現不少症狀，如手指腫脹、「唔夠氣」，連最基本的平衡也有困難，種種症狀令Helen的基本生活也出現不少困難，更影響工作，有時狀態不佳，甚至無法好好完成一句對白，平日以演戲及唱歌登台維生的Helen，因此一度需要停工休養。幸而，Helen得到丈夫悉心的照料，陳榮峻得悉Helen患病後一直照顧有加，除了提醒她定時服藥，更打理一切家頭細務，讓她安心養病，Helen哽咽說：「雖然患病時十分難過，猶幸丈夫一直在身邊不離不棄，細心照顧，才得以渡過重重難關。」

吳香倫出席香港風濕病基金會舉辦之傳媒採訪活動，分享患病經歷。 吳香倫希望能以自身經歷來勉勵同路人。

做運動助病情好轉

由於Helen肺部曾受破壞，故不時有「唔夠氣」的情況出現，因此需要保持恆常運動訓練肺部，鍛鍊肺功能。她坦言，若沒有丈夫陪伴她做運動，她必定不會有恆心經常行山，輔助病情逐步好轉。

跨過病魔折磨的Helen，特意出席傳媒採訪活動，希望以自身經歷勉勵同路人，提醒大家病向淺中醫，保持樂觀心態面對疾病。她亦提到，希望政府能及早引入及資助相關藥物令其普及化，使病患者受惠於有更多治療選擇，儘早獲適切治療。

Helen談到丈夫在身邊支持，她即感觸落淚。 吳香倫受皮肌炎折磨，大大影響生活及工作。
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