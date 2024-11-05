呂慧儀囝囝有份！內地遊學團爆急性腸胃炎 感慨學校反應過慢

呂慧儀囝囝黃柏翹(蟹籽)就讀的屯門保良局香港道教聯合會圓玄小學，於11月1日至2日舉辦了一個佛山和廣州遊學團，有116名學生和12名老師參與，其間爆發急性腸胃炎個案，年齡介乎10至11歲的26名學童在遊學團首日，陸續出現嘔吐、腹瀉、肚痛及發燒病徵，其中兩人更到醫院求醫。

一眾家長大感無奈又疑惑 呂慧儀貼出家長群組內的對話截圖，多名家長對學校的處理手法大感不滿，對話見到有小朋友向家長報稱老師曾購買了一些當地小食。呂慧儀指不止有30名同學仔嘔及發燒，更多於2名同學到醫院求醫，遠超於新聞報道內的人數。她指是今次遊學團屬強制性，部份家長包括她本人亦沒有收到學校電話查問情況，質問學校將如何處理今次事件。 她寫道︰「星期六晚起陸續有小朋友發病，直到今天(4日)仍有小朋友開始發燒嘔吐，如果今天開始病，學校沒有及時處理，可能影響全校的小朋友那怎樣辦呢？」

囝囝返港當晚即肚痛 她在另一張截圖留言問道︰「星期六回港，已經兩天，學校能出通告問一下病了的同學情況怎樣，返到學校的同學有突發情況嗎？有些今天返學之後再發病的，有了解一下並提醒各小朋友注意加強衛生意識嗎？ 我充滿疑問，並在照顧去了醫院打針食藥病假最少兩天的孩子，確實很想知，交流團的爆發是發生什麼事？」 其後呂慧儀貼出探熱針的照片， 並透露囝囝「好耐無燒得咁行」、「嚇死娘親」，而她亦透露自己無得瞓，每隔一、兩小時便要起身幫囝囝量體溫。她回覆傳媒表示囝囝現時已退燒，兩日沒有上學，透露囝囝回港當晚便肚痛，翌日更嘔了幾次，要入院打止嘔針，燒足兩日。她稱學校直至今早7時才出通告提及有關新聞，中午才再出通告，內容提及學校如何處理及消毒。