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娛樂
2023-10-07 12:19:05

呂方太太伍惠寶遭邵子風公開追70萬 社交網還擊爆罵戰

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呂方太太伍惠寶遭邵子風公開追70萬 社交網還擊爆罵戰

邵子風突然在網上向伍惠寶公開追數。

現年59歲的呂方與圈外女友伍惠寶（Rainbow）於2020年結婚，同年8月誕下一名寶貝女。伍惠寶經營食品生意，早前她的公司更進軍電子收費平台，有傳她身家已過半億，更有「網絡街市天后」稱號。昨日，曾與楊詩敏（蝦頭）拍拖的邵子風突然在網上向伍惠寶公開追數，而伍惠寶亦有現身留言反擊。

邵子風以「歌手呂方太太伍惠寶小姐 見字請主動聯絡我 否則我交專人處理」發文，並公開與疑似是伍小姐的對話截圖，說：「20192message 2018100萬出，2020先收得番你30餘額70 未計你呃其他同學錢！ 你已讀不回繼續扮無嘢我直接搵東張開你兩公婆波！ 睇下邊個要面子多d！」事件引起網民關注。

 

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邵子風突然在網上向伍惠寶公開追數。

邵子風突然在網上向伍惠寶公開追數。

帖文一出後，疑似伍惠寶直接在該帖文留言：「我可以正面在這裏公開回應」，邵子風則回覆：「哈哈！請問你呃過幾多個同學錢？有無D係我未知？」更指她並不窮：「一d都唔窮！食好住好著好！仲有錢打本俾細佬開茶飲店添！」其後，有網民嘲呂方謂：「以為呂方好正經㖭」，伍惠寶即「護夫」回應：「呂方是好正經，這是股東入股的事情，唔知道跟我先生有什麼關連？？不過邵先生以為他是公眾人物便可以任意妄為，亂說一通，他想在這個平台公審我，我都想取回一個公道」她繼續澄清：「從來不涉及借錢，邵先生白紙黑字入股的，我有文件作證，不過公司當時經歷運動及疫情，絕對沒有條件股東退股便立即退股，這是一個非常正當的商業行為，而不是隨心情而設立的遊戲！」

伍惠寶又稱遭邵子風騷擾：「謝謝你在這裏公開對話！這多年嚟你對我的騷擾，可以作出一個回應！ 五年前你主動找我想投資當時公司的業務，而且要到我公司做marketing月薪三萬，但經過半年後，幾乎有四個月見你唔到，要做嘅嘢都冇出現過，於是我向你提出不用上班， 你便立即向我提出取回所有投資的金額，然後不停讓著話我呃你錢！！」

邵子風公開與疑似是伍惠寶的對話截圖。 二人在網上展開罵戰。 有網民留言嘲呂方，伍惠寶即「護夫」回應。 伍惠寶指邵子風5年前主動找她，表示想投資當時公司的業務。
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