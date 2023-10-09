呂方老婆出聲明反擊否認借錢 斥邵子風輸打贏要

呂方老婆伍惠寶早前被邵子風公開追數，男方指伍惠寶欠他70萬，並斥女方「呃其他同學錢」。他公開與伍惠寶的對話截圖寫道︰「2019年2月message 2018年100萬出，2020先收得番你30萬……餘額70萬 未計你呃其他同學錢！你已讀不回繼續扮無嘢……直接搵東張開你兩公婆波！睇下邊個要面子多d！」 今日伍惠寶在社交平台出聲明否認欠債，表示自己沒有逃避邵子風，斥對方嚴重不實地惡意抹黑她。她指邵子風5年前主動提出投資當小股東，並建議出任marketing manager 一職，受薪每月3萬，惟對方工作表現強差人意，「於是向他提出不用上班，他同意，之後就不停要求取回投資資金。商業入股是正當商業行為，大家協議簽下合同，絕不能隨時入股，隨時退股，這是基本的商業原則，不能輸打赢要。」

投資失利後都反過來發難 伍惠寶表示當時邵子風稱出現財困，於是在多年朋友的立場上，出於好心私人給他30萬元應急。她續指公司因為社會運動及疫情，大股東最後結束公司，而她也不能獨善其身，她亦向邵子風表明當時的情況。她說︰「每個人都會因應自己的經濟狀況而投資，不可能動之以情，所以必然有法律文件作管束，不任由人因時間過去有變化而反口亂說一通，本人絕不會作法律以外的不當行為，此生亦從不向任何人借過錢。本人對邵子風非常失望，這幾年投資失利的不只我和他，但凡投資失利後都反過來發爛罵別人呃騙，那以後還有合資公司麼？」 她在聲明最後呼籲大家要對邵子風要非常小心警惕，並已就誹謗、被WhatsApp恐嚇自己和家人等事件報警立案，以及交由律師處理，不會再作任何公開回應。