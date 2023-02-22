呂方 歐信希40年再聚首 大談梅艷芳 陳百強逸事

歐信希與呂方，不但只是同屆新秀，更是同門師兄弟，1980年歐信希12歲跟戴思聰學藝，1983年，呂方經黎小田介紹，亦成為戴思聰門下弟子，歐稱當年參賽，呂方一開聲就無懈可擊，呂方則說：「我經常坐埋一邊，又唔合群，好cool，你哋個個都好新潮，我好薯嘜，頭髮長，唱歌仲著中山裝。」

梅姐扣押期間練歌排舞

呂方又談到跟梅艷芳去登台的難忘事，「我記得84年突然間要去登台，有梅姐 (梅艷芳)、蔣慶龍，未知是否大家工作證未能及時辦好，入境時全部人被扣留咗喺一間房8小時，因為有梅姐在場，時間就好快過，8個小時不停跳舞唱歌，梅姐仲完全唔驚，話大不了就返去 ! 喺8個鐘之後，終於有人救咗我哋出去，順利入境。」

此行登台最後一站是英國，呂方還有一件興奮事分享。「喺倫敦酒店見到一個文質彬彬、官仔骨骨嘅靚仔，當時佢著住一件長褸，擔住支煙翹起腳，只睇到佢嘅側面，原來係陳百強，我第一次見陳百強，好靚仔又好有型，我即刻起身想衝埋去叫簽名，但公同事就撳住我，叫我唔好失禮，話我係新秀，唔好咁衝動 。」