呂濤米Lo花SonShow｜姜濤重提王晶言論 花姐自爆嬲到想出story還擊

姜濤昨晚(29日)在最後一集《呂濤米Lo花SonShow》與MIRROR經理人黃慧君 (花姐)對談，花姐出自家座駕逼剛考獲「P牌」的姜濤駕車，姜濤雖多番拒絕，但最終仍能成功獲取姜濤的「第一次」，姜濤的首位乘客。花姐讚「處女」駕車的姜濤技術不錯，但就取笑他太緊張，縮膊似烏龜頸。姜濤就鬼馬地突然加速，成功嚇驚花姐後，即露奸計得逞的笑容。

暫不適合拍拖 車程中，花姐問姜濤期望將來坐在車內的女朋友是怎樣，他表示：「最好長頭髮，得得意意。」為何現在仍未有女朋友？姜濤直言身在娛樂圈，令他不想有女朋友，同時也難認識異性，現階段未必適合拍拖，因太多人留意，始終拍拖是兩人的事。游完車河後，姜濤和花姐及工作人員進到一間粉麵店，甫入店內，鏡頭外的女待應即問道：「你係咪唱歌嗰個？」姜濤立即否認。兩人一邊食宵夜一邊傾偈，他透露入行前經常踢拖到小店吃東西，但入行後則很少。 主動談王晶言論 過往幾集多由花姐主導，今集姜濤反客為主，主動談及王晶在網上無故批評，並叫他滾出娛樂圈一事，「不如講下刺激嘢，對於王生(王晶)最近言論，你睇到有咩反應？」花姐自爆原來曾想為姜濤反擊︰「當日睇到新聞，我即刻同同事Merry講，我而家好想出story(限時動態)，我要點點點話佢，但Merry阻止我，叫我唔好咁激動，後來諗返都係得啖笑。」姜濤在事發後，亦以IG story「得啖笑」作回應。對於突然被批評，姜濤摸不着頭腦：「我乜都冇做，連story同IG都好少更新出po，都無啦啦畀人咁樣話。」

反勸花姐別太衝道 花姐問他是否很大壓力，姜濤淡然道︰「咁又唔會！(花姐反問︰姜濤唔係一個好多壓力嘅人咩！) 又唔係第一次！」但他坦言並不好受︰「但換個角度想，咪當佢為咗我好。不過點解成日都係我(中箭)，MIRROR有11個人，點解係都要揀我。」他苦笑經常被罵到登上「熱搜」。花姐回應︰「你要接受可能你係知名度最高嗰個，我都唔開心係永遠好嘅就唔會扯到姜濤，所以外邊唔識姜濤嘅，就永遠都係接收到唔好嘅嘢，我好嬲，story都打晒出嚟想po…」姜濤聞言反勸花姐︰「唔好咁衝動，你入行幾多年呀，仲唔冷靜過我！」 中二病式面對惡評 至於如何處理這些壓力？姜濤表示︰「我好中二病，記低佢，希望有一日可以證明返畀佢睇。不過好多時話放低呢啲人哋意見，又或者話無視，真係唔係咁易做到。永遠都有新嘅嘢，你放低呢下，但唔係下下都放得低，我哋又唔係和尚。換轉以前嘅我，可能我都想出story。不過可能因為經歷得多咗，就明白點樣處理。」

爆金句：食得雲吞就抵得熱 是非八卦新聞經常找上門，姜濤出席公開活動時，還要回應傳媒提問，他似乎已漸看化︰「還好，娛樂圈係咁，唔係只有作品，有時觀眾唔係剩係睇你啲作品，仲有呢一行啲花生。食得咸魚抵得渴，食得雲吞就抵得熱。做呢行，一旦做咗一樣錯嘅嘢，大家只係會記住呢啲，冇計。」花姐再重提王晶一事︰「但問題係你冇做錯喎 ！」姜濤即苦笑，「真係無做過任何嘢，何苦呢，和平啲咪幾好，好似某個前輩話齋，多啲鼓勵。」 他續說，「有位我好欣賞前輩同我講，你嘅職責係帶畀人歡樂，觀眾沒必要承受，係啱㗎，所以盡量唔想將負面情緒畀觀眾睇到。(花姐︰咁我要向你學習。) 不過鬧還鬧，畀吓面，咁都鬧少啲，和氣生財嘛。我知道唔好，知錯會改，但都希望鬧少啲。」 向姜糖分享肺腑言 談到與姜糖(姜濤fans暱稱)相處，姜濤由衷表示：「佢哋心意，對我所做嘅嘢，我冇嘢可以講，可以認為係全世界最好嘅fans。前幾日生日我都同佢哋講，唔好當我係神，你哋世界唔好只有我，唔可以咁樣……總有一天，如一句『天下無不散之筵席』，希望有日你哋都有自己人生，唔好諗到我哋係最重要，將自己再諗得再重要啲。」姜濤又坦言無人是完美，面對fans時也會客觀告訴他們有甚麼要改進，他謂：「我唔希望fans只係會讚我，花姐話齋，呢行只一味讚你，未必係好人，肯提點你缺點嘅人先係好。」姜濤形容fans也的確進步不少，現在他們若受到批評或攻擊，不少fans已懂得首先保持冷靜，最後他說：「所以以後有咩事，唔使急住為我出頭，我自己搞得掂，大家可以放心。」