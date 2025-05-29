呂濤米Lo 花Son Show｜李駿傑自爆曾妒忌「大表波」Stanley人氣 Jeremy一舉動令花姐主動重修關係

Jeremy 和花姐深情對談。

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)在昨晚(28日)播出的一集《呂濤米Lo 花Son Show》中，與經理人黃慧君(花姐)進行深情對話。Jeremy早前接受本報訪問，也曾分享與花姐在一程機途上傾到熱淚盈眶，冰釋前嫌。兩人在節目中交代前因後果，分享從冷戰、憎恨對方、化解誤會到重歸於好的心路歷程。花姐大讚Jeremy是「妹豬組」唱功最好的一個，希望他能朝海外更大巿場發展，鼓勵他保持個人獨特的妖媚風格，發揮長處，「我以前認識的黃耀明、何韻詩，唔算好流行的歌手，但都做到自己嘅音樂，亦有好多人鍾意，點解要改變自己的風格。」

擔心Jeremy冇拖拍 節目對談由花組對Jeremy的擔心說起，原來她怕Jeremy會孤獨，直指他只懂「宅」在家打機，不停催促他拍拖，又要他公開擇偶條件，令他哭笑不得。Jeremy自言只要對方笑得靚和專一就足夠，並解釋受韓國偶像文化影響，覺得單身才能成為偶像，「拍拖其實對於一個偶像嚟講係一個好大嘅風險，因為好多Fans都係對你有遐想嘅階段。同時間又真係無對象出現過。咁就啱啱好，唔洗煩。」他又笑言算命師傅指他31-33歲年間會遇到共度人生的另一半，著花姐放心。 自認邪惡 感愧疚 被稱為「團媽」的Jeremy公認是MIRROR中最懂照顧人的成員，花姐直言起初曾懷疑Jeremy很虛偽，不過Jeremy就自爆邪惡一面，「上年MIRROR演唱會，我同Stanley(邱士縉)的部分好hit，亦令Stanley紅咗，(跳唱)，我的確有段時間曾妒忌呢個人，我自己唱首歌(《FEVER》)冇咁紅，但夾埋Stanley就呢首歌好紅，我會諗係咩原因，咁因為Stanley真係好努力令自己更紅，先有今日成果，我都替佢開心，但內心仍有妒忌一面。」他笑言甚至會看他有多少個like，但他會以理智控制自己，並向Stanely坦白分享，「我好feel sorry自己有咁嘅諗法，但我真心覺得佢值得擁有所獲得嘅嘢，因為我覺得我同Stanley真係可以講大家內心諗法，唔需要任何隔膜。」

他回想這也屬人之常情，也逐漸接受自己的陰暗面。

與3位「上弦」同組感壓力 初出道的Jeremy跟Anson Lo和Edan關係親密，更一齊去旅行，但其後兩人開始走紅，Jeremy直言，「我有一種唔知點同佢哋相處嘅感覺，因為我覺得同佢哋唔同level，唔知點面對呢段距離。」他直認自卑底，口裡說不在意，但當發現友好跟自己的步伐不一，或突然上位，原來自己的心境會有變化，「我都以為自己係善良寶寶，其實唔係，我都只係平凡人。」故此，與姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)和呂爵安(Edan)被選入「妹豬組」，Jeremy直言感壓力，更暗自慨嘆「死硬」，面對3位被外界稱為「上弦」的成員，曾擔心自己沒甚麼貢獻︰「再加埋所謂上、下弦嘅標籤，就畀咗一個好大嘅框架自己，但我都已接受，我覺得紅唔紅或者有冇人氣唔係自己控制到，所以專注做番好自己就夠。」 激到花姐掟電話 接著，兩人爆料曾經互相憎恨對方並持續冷戰，Jeremy坦言當知道2021年未能推出solo，確實曾感失望並對著花姐說：「嗰段時間我係好憎你，有好多誤會，憎你唔係因為冇得出solo，係因為你對我好有惡意，嗰時發生咗啲誤會，你覺得係我做，我有解釋過唔係我做，但係你唔聽我解釋。」花姐直認不諱，因有人從中作梗而誤會Jeremy，更自爆即使順路都拒絕送對方回家，而Jeremy就自覺受委屈，試過激到花姐怒掟電話，兩人僵持的關係令姜濤十分擔心。他坦言出Solo前是人生低潮時期：「人生最黑暗的時期，好多煩惱充斥著我嘅生活。個陣時成日喊，都唔知未來要點算，經理人又唔鍾意我喇，MIRROR又唔知會點喇。」

從互相憎恨到主動「溝仔」 至於如何破冰關係，花姐笑言就好像「溝仔」一樣，鼓起勇氣主動發訊息給Jeremy：「不如我哋重歸於好吧！」Jeremy笑言那時難以接受，「你對我的傷害，一句『重歸於好』就可以？我接受唔到！」花姐解釋那時由經理人轉換了新崗位，開始思考如何為幫助MIRROR發展，發現自己的偏見阻礙了Jeremy發展，「其實演唱會事故對大家影響好大，好大打擊好傷心，亦受到許多傷害，那時我哋有特定的聚會，佢買了一啲令人放鬆蠟燭、生命之輪俾大家，那份禮物對我當時好重要，因嗰段時間對我都難受，要扮堅強支持大家，但其實每一日返屋企就depress，甚至要睇醫生，但當有個人你本來唔鍾意嘅人，突然俾份好窩心禮物你，原來佢會關心你、擔心你，我係咪對佢好差。」 改變心態 其後，兩人往韓國旅行，在飛機旅程上終化解心結。他感激那段日子讓他學會隨遇而安，也改變了在這個圈的心態，「人要經歷痛苦才會成長，我都幾肯定而家發生咩事，我都唔會崩潰。如果遇到壞事我又改變唔到，我就接受，我好相信自己做得好，就實有人睇到，就慢慢做，無論要嘥幾多時間都好，如果喺呢行生存唔到，到時候先算，有得做就繼續做。」

