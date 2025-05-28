呂濤米Lo 花Son Show｜盧瀚霆Anson Lo卸妝談haters批評 自爆曾好驚攞獎 親揭fans紛爭可會影響兄弟情？

盧瀚霆Anson Lo卸妝後，細心地為花姐敷面膜。

《呂濤米Lo 花Son Show》繼首集經理人黃慧君(花姐)與呂爵安(Edan)深情對話後，昨晚(27日)播出的一集，輪到盧瀚霆(Anson Lo)，經常被指妝容太白太厚的Anson Lo，罕有地即場卸妝，以素顏顯示本身膚色偏白，甚至要特登化黑自己免受批評。接著他細心為花姐敷面膜，兩人在一個卸妝一個敷面膜的情景下，敞開心扉，花姐形容Anson Lo很著緊身邊人感受，既是缺點也是優點，「有時收到佢訊息好sweet，但擔心因此影響佢個人心情。」

妹豬組合 掀fans紛爭 談到由Anson Lo、姜濤、呂爵安(Edan)和李駿傑(Jeremy)組成的「妹豬組」成員，Anson Lo直指「欠驚喜兼無創意」，更表示想加入Band小組挑戰彈吉他和打鼓。他續指小組歌《Strawberry Love》反應未如預期，更掀起fans間的紛爭，接續是開小組音樂會和拍團綜，他坦言，「嗰時我地都有自己傾過到底呢個組合會唔會繼續呢？會唔會好多事情都徒勞無功？」花姐卻很堅持繼續「妹豬組」，深知4子私下相處融洽，拍節目必有驚喜的化學作用，「大家冇睇好真實嘅你哋平時相處，但睇到某啲嘢就估估吓，邊個同邊個唔啱，所以好堅持想透過呢個團綜，俾大家睇到你4個人的真實關係，而喜歡你哋4個喺埋一齊。點解我哋要為咗某啲人的喜好，抹殺呢個可能性？」而結果證明4子在《呂濤米Lo Seoul》的火花，獲不少fans大讚是近期的高質團綜。 為免添紛爭 曾自我封閉 至於Fans之間的爭執，可會影響兄弟感情，花姐坦言，「每當fans有粉爭，的確係會影響你們嗰幾日或嗰個星期嘅關係。如果我係某成員，我知我啲fans鬧你，一定有啲唔好意思，有啲尷尬，但又唔會影響真正關係。」Anson Lo坦言，出道7年，這情況不斷出現，例如唱幾多句、鏡頭幾多秒鐘或企中間等，尤其出活動要回應傳媒時，更是擔心再引起紛爭，為了舒緩Fans的鬥爭而選擇在公開場合故意避開，心情很緊張很焦慮，曾選擇封閉自己，減少與成員接觸，免得又惹來不少要的惴惻。

談「偏心論」 花姐避合照 花姐不諱言明白這是fans對偶像的支持和愛，但有時某些fans的行為，令他們不好受，她自爆曾刻意跟Anson Lo保持距離，「其實兩三年前開始唔敢同你(Anson Lo)合照，連出po寫吓對MIRROR12個成員嘅感受都，現在都直接避開。」Anson Lo更直白表示，「因為有偏心論，某啲fans覺得佢一定偏心Anson Lo。」作為藝人的工作是娛樂大眾，也要承接fans的情緒，故他的IG也是要呈現一個開心正面的Anson Lo，「追星或睇你IG的人，唔care背後落咗幾多苦工，到底又幾唔開心，解釋、苦衷、澄清，佢哋完全唔care。」幸好近年Anson Lo找到方法放鬆自己，例如行山、grounding與家人相處，面對大自然發現自己的渺小，就豁然開朗。 敢於為自己發聲 面對Haters的批評，Anson Lo坦言曾按著大家喜好改變，逐漸失去自我，並發現無法令他人改觀。隨年紀漸長慢慢學習釋懷，不再容易受到周遭的人事影響。花姐直言也見證Anson Lo由息事寧人，逐漸敢於為自己發聲，Anson Lo不諱言，「今年出歌都會按著自己想講咩就講咩，有幸攞獎都無以前咁閃縮。」他回想第一次獲CHILL CLUB年度男歌手金獎時的感受，「我係好驚。攞到個吓覺得死喇我係咪唔值得、大家會點諗呀、今晚之後就一定會係咁係到鬧我呀、定係我唔攞好啲呀。宜家攞獎個陣，會自信啲。既然有呢個機會拎到獎，就大方去講自己想講既嘢。無論我大唔大方講，唔鍾意嘅人都係會鬧，咁點解唔做自己喜歡嘅嘢呢？而我又無傷害任何人。」

可以唔愛 別要傷害 至於如何看極端Fans惡意貶低成員時，花姐有點激動表示，MIRROR有緣同行，不一定如大家想像般鬥過你死我活，互相扶持，先可以更加進步，fans紛爭某程度上加重MIRROR負擔，「我唔係教大家，既然佢哋發放正能量俾你哋，點解唔可以俾番正能量佢哋。」Anson Lo於早前受訪時，已公開表態直指：「可以唔愛，但唔可以傷害」他坦言理解fans未必會喜歡每個成員：「如果你鍾意哂MIRROR 12個人，咁就梗係最好喇，亦都係我地最想睇到嘅畫面。但係如果唔係嘅話，完全無問題。如果你想某個人好，咪專注喺某個人身上。我覺得會減少好多紛爭」。