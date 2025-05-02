呂濤米Lo Seoul專訪｜姜濤Jeremy醉到斷片慢半拍 Anson Lo呂爵安驚爆五十道陰影(有片)

MIRROR「妹豬組」成員姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)和李駿傑，早前齊齊飛往韓國拍小組團綜《呂濤米Lo Seoul》，四子受訪笑談拍攝趣事，Edan笑指全程啟動「厭世mode」，直至驚見韓國二代男團成員現身，頓時high爆變心心眼小粉絲，Jeremy更有落淚畫面。四子首次在鏡頭前玩酒game，滴酒不沾的Jeremy飲到慢半拍，姜濤更是醉到斷片。論到最驚喜必然是花姐「亂入」，客串化身「花仙子」兼上演「黑白大廚」，不過就Anson Lo驚爆：「係我哋嘅五十道陰影！」談到想邀哪位鏡仔拍「妹豬團綜」時，四子異口同聲指定揀柳應廷(Jer)。

Edan之厭世踩單車 姜濤笑言，節目組悉心安排角色扮演，但四子經常反應落差，Edan自爆最「厭世」是去江村鐵路，與Jeremy踩雙人單車，「朝早8點起身，真係好凍，冬天景色一片荒蕪，仲要捧住杯水。」最深刻是經過不同主題的山洞，既要落級又答問題，「一個洞好似夜店咁，閃到隻眼……」不過，同樣孖住踩車的姜濤和Anson Lo卻交足戲俾反應，相映成趣。向來是「白飯控」的Anson Lo就對千篇一律的「crew餐」有點「厭世」。要在10日要拍15集內容，睡眠不足加上天氣嚴寒，姜濤半說笑指猶如行屍走肉，故此，最開心是有一天可睡到10時許才起床。

Jeremy被灌酒 對鏡粉來說，最期待是看到四子爆笑互動和偶像鮮為人知的一面。談到今次拍團綜最大反差的一員，眾人不約而同選Jeremy，連本尊也表示認同，他更破例地飲酒。事緣是他們到訪一間馳名的「燒啤（燒酒+啤酒）」店，姜濤試整「燒啤」，四子首次在鏡頭前玩酒game，Edan自爆，「我哋3個夾埋要Jeremy輸，谷佢不斷飲。」Jeremy強調每次只是一小口，沒有醉酒，「我係有啲暈，同埋好慢，當我feel到好慢，就唔飲，佢哋叫我快啲飲水，飲完就快番，佢哋見我正常返，又侷我輸。」 Anson Lo升lev做大哥哥 最搞笑是連姜濤都飲醉，他憶述，「返到房坐喺地下，望住地下，噏噏下我再醒返時係哋地下瞓咗，斷咗片。」至於「登神」就千杯不醉保持清醒，Anson Lo沾沾表示，「嗰晚反而我哋做到大哥哥感覺，湊佢哋落樓，平時通常Jeremy做。」冷不防Edan突爆出一句：「我平時都唔使人湊落樓。」爆發笑點。Anson Lo不忘補充，Jeremy罕有地成為節目的「講嘢擔當」。

二代韓團男成員驚喜現身 作為男團成員，Anson Lo和Jeremy更是深受K-pop文化影響，來到韓國當然要「朝聖」，到訪追星族必去的SMTOWN，起初他們還是一副厭世mode，沒料到韓團男成員驚喜現身，親自帶領四子參觀錄音室、化妝室等，更齊齊影貼紙相，四子頓時由厭世變超級興奮投入，Edan雀躍表示，「佢超nice又無架子，同我哋傾咗好耐，真係明白fans心態，因為同佢講嘢時係完全聽唔到，淨係望住佢，驚嘆佢嘅美貌。」至於這位神秘嘉賓的身份，他們就暗示是第二代男團，屆時將有訪問對方的環節，Jeremy自學韓文亦大派用場；問到會否夾舞，他們就大賣關子，著大家留意節目。 花姐少女心 驚喜陸續有來，隨行的花姐亦「拋個身出嚟」，Edan表示，「花姐好自然做咗節目監製嘅角色，不斷想令節目更好睇，會主動入嚟玩，俾啲idea我哋，好配合我哋，好特別嘅服裝都肯著。」問到最驚喜造型，Jeremy即搶白道，「花仙子，好cute！」最爆是花姐穿上身的「仙子翼」竟是童裝，配搭四子的校服look，畫面爆笑，Anson Lo和Edan更一唱一和，「佢好鍾意，叫佢除都唔肯除，自己轉圈，少女心飛出來。」