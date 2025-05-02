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娛樂
2025-05-02 08:30:00

呂濤米Lo Seoul專訪｜姜濤Jeremy醉到斷片慢半拍 Anson Lo呂爵安驚爆五十道陰影(有片)

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MIRROR「妹豬組」姜濤、Jeremy、Edan和Anson Lo早前往韓國拍小組團綜。(林俊源攝)

MIRROR「妹豬組」姜濤、Jeremy、Edan和Anson Lo早前往韓國拍小組團綜。(林俊源攝)

MIRROR「妹豬組」成員姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)和李駿傑，早前齊齊飛往韓國拍小組團綜《呂濤米Lo Seoul》，四子受訪笑談拍攝趣事，Edan笑指全程啟動「厭世mode」，直至驚見韓國二代男團成員現身，頓時high爆變心心眼小粉絲，Jeremy更有落淚畫面。四子首次在鏡頭前玩酒game，滴酒不沾的Jeremy飲到慢半拍，姜濤更是醉到斷片。論到最驚喜必然是花姐「亂入」，客串化身「花仙子」兼上演「黑白大廚」，不過就Anson Lo驚爆：「係我哋五十道陰影！」談到想邀哪位鏡仔拍「妹豬團綜」時，四子異口同聲指定揀柳應廷(Jer)。

MIRROR「妹豬組」姜濤、Jeremy、Edan和Anson Lo早前往韓國拍小組團綜。(林俊源攝) 姜濤和Jeremy在玩酒game時，醉到斷片兼慢半拍。(林俊源攝) Edan喜見韓國二代男團成員，厭世mode即變fans mode。(林俊源攝) Anson Lo笑言拍團綜太忙，沒有在韓國grounding。(林俊源攝)

Edan之厭世踩單車

姜濤笑言，節目組悉心安排角色扮演，但四子經常反應落差，Edan自爆最「厭世」是去江村鐵路，與Jeremy踩雙人單車，「朝早8點起身，真係好凍，冬天景色一片荒蕪，仲要捧住杯水。」最深刻是經過不同主題的山洞，既要落級又答問題，「一個洞好似夜店咁，閃到隻眼……」不過，同樣孖住踩車的姜濤和Anson Lo卻交足戲俾反應，相映成趣。向來是「白飯控」的Anson Lo就對千篇一律的「crew餐」有點「厭世」。要在10日要拍15集內容，睡眠不足加上天氣嚴寒，姜濤半說笑指猶如行屍走肉，故此，最開心是有一天可睡到10時許才起床。

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MIRROR「妹豬組」姜濤、Jeremy、Edan和Anson Lo早前往韓國拍小組團綜。(林俊源攝) 姜濤自言很配合節目組的設計，俾足反應。(林俊源攝) Anson Lo酒量不錯，當姜濤和Jeremy飲醉時，當起大哥哥照顧兩人。(林俊源攝) Jeremy向來滴酒不沾，在《呂濤米Lo Seoul》罕有地飲酒。(林俊源攝) Edan拍《呂濤米Lo Seoul》時喜見韓國二代男團成員，大讚對方very nice又沒架子。(林俊源攝) 姜濤和Jeremy笑談浸溫泉變木桶芬蘭浴。(林俊源攝) Edan和Anson Lo一唱一和，笑指花姐扮「花仙子」，流露少女心。(林俊源攝)

Jeremy被灌酒

對鏡粉來說，最期待是看到四子爆笑互動和偶像鮮為人知的一面。談到今次拍團綜最大反差的一員，眾人不約而同選Jeremy，連本尊也表示認同，他更破例地飲酒。事緣是他們到訪一間馳名的「燒啤（燒酒+啤酒）」店，姜濤試整「燒啤」，四子首次在鏡頭前玩酒gameEdan自爆，「我哋3個夾埋要Jeremy輸，谷佢不斷飲。」Jeremy強調每次只是一小口，沒有醉酒，「我係有啲暈，同埋好慢，當我feel到好慢，就唔飲，佢哋叫我快啲飲水，飲完就快番，佢哋見我正常返，又侷我輸。」

Anson Lo升lev做大哥哥

最搞笑是連姜濤都飲醉，他憶述，「返到房坐喺地下，望住地下，噏噏下我再醒返時係哋地下瞓咗，斷咗片。」至於「登神」就千杯不醉保持清醒，Anson Lo沾沾表示，「嗰晚反而我哋做到大哥哥感覺，湊佢哋落樓，平時通常Jeremy做。」冷不防Edan突爆出一句：「我平時都唔使人湊落樓。」爆發笑點。Anson Lo不忘補充，Jeremy罕有地成為節目的「講嘢擔當」。

二代韓團男成員驚喜現身

作為男團成員，Anson LoJeremy更是深受K-pop文化影響，來到韓國當然要「朝聖」，到訪追星族必去的SMTOWN，起初他們還是一副厭世mode，沒料到韓團男成員驚喜現身，親自帶領四子參觀錄音室、化妝室等，更齊齊影貼紙相，四子頓時由厭世變超級興奮投入，Edan雀躍表示，「佢超nice又無架子，同我哋傾咗好耐，真係明白fans心態，因為同佢講嘢時係完全聽唔到，淨係望住佢，驚嘆佢嘅美貌。」至於這位神秘嘉賓的身份，他們就暗示是第二代男團，屆時將有訪問對方的環節，Jeremy自學韓文亦大派用場；問到會否夾舞，他們就大賣關子，著大家留意節目。

花姐少女心

驚喜陸續有來，隨行的花姐亦「拋個身出嚟」，Edan表示，「花姐好自然做咗節目監製嘅角色，不斷想令節目更好睇，會主動入嚟玩，俾啲idea我哋，好配合我哋，好特別嘅服裝都肯著。」問到最驚喜造型，Jeremy即搶白道，「花仙子，好cute！」最爆是花姐穿上身的「仙子翼」竟是童裝，配搭四子的校服look，畫面爆笑，Anson LoEdan更一唱一和，「佢好鍾意，叫佢除都唔肯除，自己轉圈，少女心飛出來。」

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MIRROR「妹豬組」姜濤、Jeremy、Edan和Anson Lo。(林俊源攝) Jeremy自言在《呂濤米Lo Seoul》會有不少突破，跟以往的印象大不同。(林俊源攝) Anson Lo笑指花姐令他們留下五十道陰影。(林俊源攝) Jeremy拍小組團綜《呂濤米Lo Seoul》成為「說話擔當」，被算命師指他講太多話。(林俊源攝) Edan指雖然拍團綜行程緊密，但過程好笑，相信觀眾會睇得開心。(林俊源攝) 花姐「拋個身出嚟」，在小組團綜《呂濤米Lo Seoul》客串。(資料圖片) Jer柳應廷被姜濤指好妹豬，是MIRROR的執頭王。(Jer IG圖片)

妹豬的黑白大廚

談到興起，Edan劇透他們模仿《黑白大廚》，四子親自下廚為花姐煮即食麵。面對四位「地獄廚神」，花姐亦以特別造型上陣，Jeremy驚爆一句，「令我諗起一套電影。」Anson Lo接著說：「《格雷的五十道陰影》，(Edan：花姐的五十道陰影)係我哋嘅五十道陰影。」花姐禁不住大叫「好難受。」沒有皮鞭、手扣和泥膠燒賣，到底是誰的陰影，大家拭目以待。

團欺「妹豬Jer」

最後，問到會選哪位鏡仔拍「妹豬」團綜時，四子不約而同選Jer，姜濤解釋：「Jer都真係幾妹豬。」EdanJeremyAnson Lo笑言，「可發洩吓，好適合被虐待，睇佢反抗都幾開心，睇佢做花仙子……佢拍MV都鍾意角色扮型。」接著四子就將話題扯到Jer對髮型的執著，封他為「執頭王」，姜濤續說，「MIRROR執頭最勁真係佢，我入咗行反而唔係好理，佢剩係執兩條毛。」Edan再補充，「執完都唔知有咩分別，得佢自己知。」

文：Grace 攝：林俊源

化妝及髮型：Rainbow Chung & Mayling Suen@Annie G.Chan Makeup Centre

Denny ku, Man Chan, Lydia Yung @Chic Private I Salon, Percy Shing

服裝：Bathing Ape(姜濤), Farfetch(Anson Lo, Jeremy), Mr. Porter(Edan)

造型：PIPA Creative

 

《呂濤米Lo Seoul》節目相片。 姜濤、Anson Lo、Edan和Jeremy往韓國拍「妹豬組」團綜《呂濤米Lo Seoul》。 姜濤、Anson Lo、Edan和Jeremy往韓國拍「妹豬組」團綜《呂濤米Lo Seoul》。 姜濤、Anson Lo、Edan和Jeremy往韓國拍「妹豬組」團綜《呂濤米Lo Seoul》。 姜濤、Anson Lo、Edan和Jeremy往韓國拍「妹豬組」團綜《呂濤米Lo Seoul》。 姜濤、Anson Lo、Edan和Jeremy往韓國拍「妹豬組」團綜《呂濤米Lo Seoul》。 姜濤、Anson Lo、Edan和Jeremy往韓國拍「妹豬組」團綜《呂濤米Lo Seoul》。 姜濤、Anson Lo、Edan和Jeremy往韓國拍「妹豬組」團綜《呂濤米Lo Seoul》。 姜濤、Anson Lo、Edan和Jeremy往韓國拍「妹豬組」團綜《呂濤米Lo Seoul》。 姜濤、Anson Lo、Edan和Jeremy往韓國拍「妹豬組」團綜《呂濤米Lo Seoul》。 姜濤、Anson Lo、Edan和Jeremy往韓國拍「妹豬組」團綜《呂濤米Lo Seoul》。 姜濤、Anson Lo、Edan和Jeremy往韓國拍「妹豬組」團綜《呂濤米Lo Seoul》。 姜濤、Anson Lo、Edan和Jeremy往韓國拍「妹豬組」團綜《呂濤米Lo Seoul》。 姜濤、Anson Lo、Edan和Jeremy往韓國拍「妹豬組」團綜《呂濤米Lo Seoul》。 姜濤、Anson Lo、Edan和Jeremy往韓國拍「妹豬組」團綜《呂濤米Lo Seoul》。

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