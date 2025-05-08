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娛樂
2025-05-08 16:15:00

呂濤米Lo Seoul｜姜濤當面向崔始源示愛 Edan沾沾獲選最靚仔 Jeremy感觸落淚

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Super Junior 成員崔始源驚喜現身《呂濤米Lo Seoul》。.

Super Junior 成員崔始源驚喜現身《呂濤米Lo Seoul》。.

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)和李駿傑(Jeremy)往韓國拍的小組團綜《呂濤米Lo Seoul》，除了到訪不同景點吃喝玩樂，當然少不了追星環節，早前四子接受本報訪問時，曾劇透與韓國二代男團成員見面，此人正是Super Junior成員崔始源。今晚(8)播出一集，崔始源正式登場，男神更擔任導遊帶領4子參觀韓國其中一間大型娛樂經紀公司SMTOWN。

Super Junior 成員始源化身導賞員，親自帶MIRROR 4子參觀SMTOWN，4子大感難以置信。 MIRROR「妹豬組」4子與Super Junior 成員崔始源合照。 MIRROR「妹豬組」4子與Super Junior 成員崔始源合照。 MIRROR「妹豬組」4子與Super Junior 成員崔始源影貼紙相。 MIRROR「妹豬組」4子與Super Junior 成員崔始源影貼紙相。 MIRROR 4子坦言沒想到製作組能成功邀請Super Junior 成員崔始源。

姜濤高呼We love you

崔始源帥氣的外表令各人神魂顛倒，Edan坦言：「人生第一次望著個男人，全程講嘢都係望著佢個樣，聽唔到佢講野。」4子和始源一齊影貼紙相留念，姜濤更乘機向他示愛，直呼「We love you。」好客的始源亦邀請MIRROR SM 藝人簽名牆上簽名。

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Anson Lo在SM 藝人簽名牆上簽名。 Edan在SM 藝人簽名牆上簽名。 姜濤在SM 藝人簽名牆上簽名。 Jeremy在SM 藝人簽名牆上簽名。 Edan直言全程只懂望著崔始源，完全聽不到他說甚麼。 Super Junior 成員始源覺得MIRROR 4子中Edan最靚仔。.j Edan被崔始源選為最靚仔，沾沾自喜，更表示自己是顏值擔當。

Edan自命顏值擔當

始源被問及4子哪位最靚仔時，始源笑言如果一定要選的話，會選Edan。被選中的Edan得戚表示：「喺出面問親4個入面邊個最靚仔，一定係講Edan！真係唔止一次半次係咁，顏值擔當！」始源指姜濤和Edan比較帥，是他審美的Style；而JeremyAnson Lo就會是偏向SM的標準，偏向比較漂亮。

Jeremy滿心歡喜地坐在少女時代成員太妍曾坐過的椅子上。 Jeremy自言當刻就像崔始源在MV畫面中跳了出來一樣。 Jeremy回想曾參加SM試鏡經歷，禁不住眼泛淚光。

Jeremy曾落選SM選拔

崔始源又接受4子訪問，毫無架子，認真地逐一回答對成員們提問。4子都大讚大前輩非常親切，將來都想成為像他那樣和藹可親的前輩。身為「SM 家族Fans」又曾參加過SM試鏡的Jeremy尤為感觸，事後更忍不住眼泛淚光感慨：「兜兜轉轉用咗第二個身份入到呢間公司，覺得人生原來係真係需要一啲時間。記得個陣時最後一個Audition係去SM，佢地問我年齡個下覺得個夢想好似已經玩完。當時我18歲，對於韓國練習生嚟講已經算係年紀大。宜家眼濕濕係感嘆世事無絕對，好多嘢肯努力同堅持嘅話，就會用第二個方式去回報你。」

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