呂濤米Lo Seoul｜ 姜濤被Jeremy獻吻嚇怕 Anson Lo「凌空」飛撲Edan超爆笑

MIRROR「妹豬組」呂爵安（Edan）、姜濤、李駿傑（Jeremy）和盧瀚霆（Anson Lo）4位Oppa徒韓國拍的小組團綜《呂濤米Lo Seoul》，今晚(20日)播出的一集，4子分成兩隊玩轉經典韓劇的拍攝地點，重演《冬季戀歌》、《來自星星的你》甜蜜名場面 。

姜濤和Jeremy獲分派冒險路線，坐離地最高80米的Zipwire空降韓劇《冬季戀歌》的取景地南怡島。姜濤未坐已不斷大呼「好驚」，令Jeremy哭笑不得。是次任務需去到劇集的名場景，並重演各種經典情節。二人去到海報拍攝的地點，模仿男女主角姜俊尚和鄭惟珍相擁的畫面。起初，就由與男主角一樣戴眼鏡的Jeremy飾演姜俊尚，但姜濤撒嬌指自己想做男主角，Jeremy就配合地借出眼鏡，改飾演女主角。成功完成海報打卡任務後，二人又手牽手散步，又一齊踏雙人單車，場面十分甜蜜。

其後，二人去到男女主角初吻的名場面，並要重演告白親吻的一幕！仍然未獻出螢幕初吻的Jeremy開玩笑指：「咁我無謂嘥係呢啲地方」，姜濤聞言立即反駁笑言「唔好拍」。對戲時，飾演女主角的Jeremy十分主動，令姜濤再次害羞尷尬，笑言「要少少時間冷靜下入戲先」。過程中，因姜濤不停怕醜NG而要多次重演。最後節目組決定放過二人，宣佈收工。