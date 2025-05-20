熱門搜尋:
端午節2025 新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA 滶晨 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-05-20 18:00:00

呂濤米Lo Seoul｜ 姜濤被Jeremy獻吻嚇驚 Anson Lo與Edan拍咀戲要靠「任何仁」

分享：
Jeremy和姜濤復刻《冬季戀歌》海報的姿勢。

Jeremy和姜濤復刻《冬季戀歌》海報的姿勢。

MIRROR「妹豬組」呂爵安（Edan）、姜濤、李駿傑（Jeremy）和盧瀚霆（Anson Lo4Oppa徒韓國拍的小組團綜《呂濤米Lo Seoul》，今晚(20)播出的一集，4子分成兩隊玩轉經典韓劇的拍攝地點，重演《冬季戀歌》、《來自星星的你》甜蜜名場面 

Jeremy和姜濤去到《冬季戀歌》的名場景，重演劇中姜俊尚和鄭惟珍初吻的名場面。 Jeremy和姜濤去到韓劇《冬季戀歌》的取景地南怡島。 Jeremy和姜濤去到韓劇《冬季戀歌》的取景地南怡島。 Jeremy和姜濤復刻《冬季戀歌》海報的姿勢。 姜濤和Jeremy借位拍攝吻戲。 姜濤和Jeremy借位拍攝吻戲。 姜濤和Jeremy進行燒棉花糖任務。 姜濤被導演指笑場而拒絕收貨。

姜濤和Jeremy獲分派冒險路線，坐離地最高80米的Zipwire空降韓劇《冬季戀歌》的取景地南怡島。姜濤未坐已不斷大呼「好驚」，令Jeremy哭笑不得。是次任務需去到劇集的名場景，並重演各種經典情節。二人去到海報拍攝的地點，模仿男女主角姜俊尚和鄭惟珍相擁的畫面。起初，就由與男主角一樣戴眼鏡的Jeremy飾演姜俊尚，但姜濤撒嬌指自己想做男主角，Jeremy就配合地借出眼鏡，改飾演女主角。成功完成海報打卡任務後，二人又手牽手散步，又一齊踏雙人單車，場面十分甜蜜。

其後，二人去到男女主角初吻的名場面，並要重演告白親吻的一幕！仍然未獻出螢幕初吻的Jeremy開玩笑指：「咁我無謂嘥係呢啲地方」，姜濤聞言立即反駁笑言「唔好拍」。對戲時，飾演女主角的Jeremy十分主動，令姜濤再次害羞尷尬，笑言「要少少時間冷靜下入戲先」。過程中，因姜濤不停怕醜NG而要多次重演。最後節目組決定放過二人，宣佈收工。

adblk5
「任何人」將飾演千頌伊的Anson Lo抱起。 Anson Lo的畫作被讚畫得似模似樣。 Anson Lo要把Edan和國王畫進童話書內。 Anson Lo認真欣賞Edan的作品。 Edan和Anson Lo專屬的童話書。 Edan和Anson Lo復刻韓劇《來自星星的你》中，女主角凌空飛進男主角懷中接吻的名場面。 Edan的畫作。 Edan認真而專注地繪畫中。

而被分派浪漫路線的EdanAnson Lo就去到以童話書《小王子》為主題的小法國村，進行任務找出不同的Check Point，並將對方畫進童話書內。Edan認真繪畫出來的大作只專注風景的細節，而Anson Lo的樣貌就只有簡單一個字「希」。Anson Lo隨即笑言自己「其實真係唔使坐喺度」。二人復刻韓劇《來自星星的你》女主角凌空飛進男主角懷中接吻的場面。為了能夠以最少預算做出凌空飛起的效果，製作組特別安排了「任何人」出場，將飾演千頌伊的Anson Lo抱起送到Edan懷中，過程雖然浪漫欠奉，但全程爆笑。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能